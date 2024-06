Nur das Wetter machte nicht mit

Das OK Regionalturnfest Sulz-Laufenburg war auf alles vorbereitet

In unzähligen Stunden haben die Organisatoren das Regionalturnfest Sulz-Laufenburg bis ins kleinste Detail geplant – zum Glück. Trotz des Wetters herrschte eine gute Stimmung auf dem Festareal. Zur Belohnung gab es zwei Podestplätze von Sulzer Turnenden.

Ludwig Dünner

Ein riesiges Festgelände entstand auf und ums Schulareal Blauen in Laufenburg. Mit dem Public-Viewing am Mittwochabend öffnete das Regionalturnfest Sulz-Laufenburg zum ersten Mal die Tore. Am Donnerstag und Freitag war es für die Organisatoren eher ein Warmlaufen, bevor am Samstag der grosse Ansturm kam und sich rund 2500 Turnende im Vereinswettkampf massen. Am Sonntag waren es dann nochmals über 2500 Kinder und Jugendliche, welche zu den Wettkämpfen antraten.

Das Wetter ist nicht zu beeinflussen

Die Wetterprognosen haben nichts versprochen, was den Organisatoren hätte gefallen können. Am Donnerstag erwischten die Turnenden einen Turnfestauftakt im Trockenen bei schwülen Temperaturen. Doch bereits am Freitag war alles anders und die Wetterprognosen haben sich bestätigt. Der starke Regenfall vom Freitag forderte die Bau-Crew, einen «Plan B» umzusetzen. So wurden am Samstagmorgen rund 80 Kubikmeter Holzschnitzel auf das Festareal geführt, um diese auf den Hauptverkehrswegen zu verteilen. Mit dem, was kurz vor Samstagmittag eintraf, hat niemand gerechnet, jedoch das OK war auch auf diese Situation vorbereitet: Ein Unwetter zog auf Laufenburg zu, so dass das OK um 11.20 Uhr entschied, das ganze Festareal zu evakuieren. Alle Turnenden und Besuchende mussten die Zelte verlassen und sich in die Dreifachturnhalle Blauen begehen. Alle folgten innert Kürze den Anweisungen der Funktionäre und somit setzte sich niemand einer Gefahr aus.

Der Turn- und Festbetrieb aber wurde unterbrochen und musste