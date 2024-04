Nun heisst es abwarten

Frick hat alles zum Verbleib in der 1. Liga getan

Vor einer begeisterten Kulisse gelang es der SG TSV Frick 1 im entscheidenden Heimspiel gegen Handball Wohlen einen beeindruckenden Sieg zu erringen. Mit einem Endstand von 26:22 sicherten sich die Gastgeber nicht nur den Sieg, sondern hoffentlich auch den Verbleib in der 1. Liga.

Die Ausgangslage war klar: Ein Sieg mit mindestens vier Toren Unterschied war erforderlich, um die Chance auf den Verbleib in der 1. Liga zu wahren. Die Wichtigkeit des Spiels war den Hausherren anzumerken. Nichtsdestotrotz war es ein solider Beginn in das Spiel. Die rechte Angriffsseite der Fricker traf zu Beginn des Spiels und die 5:1-Verteidigung stand mehrheitlich kompakt. Gleichwohl hatten die Fricker einige Fehlwürfe zu verbuchen und in der Abwehr gab es Situationen, wo es zu Missverständnissen kam.In der zweiten Viertelstunde erzielten Fabian Beck und Colin Brüderlin diverse Treffer. Die Fricker Verteidigung wurde hartnäckiger und zwang den Gegner zu Fehlern. Zur Halbzeit führten die Fricker mit 16:10.

Ausrufezeichen von Wohlen

Nach der Pause dauerte es fast vier Minuten bis zum ersten Treffer aus Fricker Sicht und zudem musste man eine doppelte Unterzahl überstehen. Dies ermöglichte Wohlen seinen Rückstand nach 37 Minuten auf 14:17 zu reduzieren. Das Spiel war ausgeglichen und dies entsprach gar nicht dem Vorhaben der Fricker. Nach 45 Minuten stand es 20:17. Der Wille und das Engagement waren vorhanden, doch die flache Abwehr bereitete den Frickern mehr Mühe. Nach dem Torhüterwechsel trafen die Aussenspieler nicht mehr und die Rückraumspieler und Kreisläufer übernahmen die Verantwortung. Der Vorsprung pendelte immer zwischen drei und vier Toren. In der Schlussminute beim Stand von 25:22 nahmen die Fricker die Auszeit und besprachen den letzten Angriff. Silvan Schmid, welcher eine bärenstarke 2. Halbzeit spielte, gewann die 1:1-Situation und erzielte den Treffer zum 26:22. Wenn nun der TSV Fortitudo Gossau in die 1. Liga absteigt (Fortitudo muss drei von drei Spielen gewinnen), dann verbleiben die Fricker weiterhin in der 1. Liga.

Verabschiedung

Nach jedem Saisonende gibt es auch Verabschiedungen. Sandro Lenzin bestritt sein letztes Spiel für die SG TSV Frick 1 und wird seine Karriere beenden. Die ganze Mannschaft dankt Sandro für seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten sieben Saisons (137 Spiele). (mgt)