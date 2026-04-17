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Nik Wendelspiess schiebt keine ruhige Kugel

  17.04.2026 Fricktal, Wegenstetten
Nik Wendelspiess verpasste 2025 haarscharf das Podest, trug aber zum Sieg seines Kegelklubs Rot-Weiss 1 bei. Foto: zVg
Nik Wendelspiess verpasste 2025 haarscharf das Podest, trug aber zum Sieg seines Kegelklubs Rot-Weiss 1 bei. Foto: zVg

Der Wegenstetter gehört zu den besten Keglern im Land

Zum 71. Mal führt die Schweizerische Freie Keglervereinigung (SFKV) ihren wichtigsten jährlichen Anlass auf nationaler Ebene durch. Nik Wendelspiess aus Wegenstetten sowie sein Kegelklub Rot-Weiss 1 aus Möhlin haben ...

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