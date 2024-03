Niederlage in Muotathal

Handball 1. Liga: KTV Muotathal – SG TSV Frick 1 31:25

Nachdem das Spiel 30 Minuten verspätet angepfiffen wurde – Defekt am Fricker Car – waren die ersten sechs Spielminuten ausgeglichen, doch dann kamen die Gastgeber immer besser in Fahrt. Aus einer kompakten Abwehr konnten die Muotathaler immer wieder mit schnellem Konter zu Torerfolgen kommen. Nach 16 Minuten führte Muotathal zum ersten Mal mit vier Toren Vorsprung.

Nach dem Timeout konnten sich die Fricker fangen und hielten den Rückstand in Grenzen, konnten ihn aber nicht wettmachen, es scheiterte an der Konsequenz im Angriff. So stand es zur Halbzeit 15:10 für Muotathal. Die Fricker konnten gleich zum Beginn der zweiten Halbzeit den Rückstand auf 13:15 verkleinern. Doch dann schlichen sich wieder einmal Fehler im Angriffspiel ein und der Gegner nutzte dies aus, so stand es nach 38 Minuten 19:14. In der Folge waren die Fricker sieben Minuten lang ohne Torerfolg und der KTV Muotathal konnte sich einen komfortablen Vorsprung von 22:15 erspielen. Die letzten 15 Minuten gestalteten sich ausgeglichen und der Rückstand wuchs nicht weiter an. Zum Schluss gelang es den Frickern den Rückstand noch zu verringern und so verlor man das Spiel «nur» mit 25:31.

Fazit: Mit 15 technischen Fehlern im Angriff wird es nicht einfach, ein Spiel zu gewinnen. Das Positive am Spiel war, dass die Fricker immer wieder zurückkamen und keine Kanterniederlage einfuhren. Nichtsdestotrotz ist man sich bewusst, dass das Angriffsspiel verbessert werden muss. (mgt)