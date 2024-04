Neuzugänge im Fricktaler Museum

Auch in den vergangenen Jahren hat sich die Sammlung des Fricktaler Museums in Rheinfelden erweitert: Am kommenden Donnerstag, 25. April, um 19 Uhr, können Interessierte eine abwechslungsreiche Auswahl an Neuerwerbungen in der Ausstellung «Kaiserbildnis, Kriegsrezepte, Salmenbräuplakate – Neuzugänge im Fokus» entdecken.

Die Kabinett-Präsentation bietet einen Einblick in die Vielfältigkeit und kulturhistorische Breite der Sammlung. «Wir gehen dabei der Frage nach, ob und wie Sammlungsobjekte zu neuen Erzählungen führen können. Zusammen mit den anwesenden Schenkerinnen und Schenkern forschen wir nach den Objektgeschichten von Kaiserbildnissen, Kriegsrezepten und Werbeplakaten, bringen Alltagsgegenstände wie Erkennungsmarke oder Brotsack des Zweiten Weltkriegs zum Erzählen. Wir hören die Geschichten hinter dem einzelnen Gegenstand und entdecken so seine Bedeutung für die Kultur-Geschichte von Rheinfelden und des Fricktals

– und wer weiss, vielleicht können Sie weitere Facetten zu den ausgestellten Sammlungsobjekten und ihrem historischen Kontext beim anschliessenden Apéro beisteuern», heisst es in einer Medienmitteilung des Fricktaler Museums. (mgt/nfz)

Die Eröffnung der Kabinetts-Präsentation und das Gespräch mit den Schenkenden finden am Donnerstag, 25. April, um 19 Uhr, im Fricktaler Museum an der Marktgasse 12 in Rheinfelden statt.