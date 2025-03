Der Aargauer Tennis-Nachwuchs misst sich

Am Wochenende finden im Tenniscenter in Birrhard die Aargauischen Junioren Meisterschaften statt – mit einer erfreulich hohen Anzahl an Juniorinnen und Junioren. Mit dabei: Simon Bringold (R2) und Osias Dobroka (R7) vom TC Frick.

