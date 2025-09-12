An der letzten 44. Ordentlichen Generalversammlung der FC Laufenburg-Kaisten Senioren-Plausch wurde ein neues Mitglied in den Vereinsvorstand gewählt. Der langjährige Kassier des Vereins, Ali Kurul, hatte nach 28 Jahren Amtszeit seine Demission eingereicht. Als neuer Kassier wurde ...

An der letzten 44. Ordentlichen Generalversammlung der FC Laufenburg-Kaisten Senioren-Plausch wurde ein neues Mitglied in den Vereinsvorstand gewählt. Der langjährige Kassier des Vereins, Ali Kurul, hatte nach 28 Jahren Amtszeit seine Demission eingereicht. Als neuer Kassier wurde Edoardo Carrico von der Generalversammlung gewählt. Nebst der aussergewöhnlich langen Amtszeit von Ali Kurul soll festgehalten werden, dass er sein Amt stets mit grosser Hingabe und Leidenschaft für den Verein ausübte. Seine grossen Verdienste für den Verein wurden an der GV denn auch ausgiebig gewürdigt und mit einem feinen Tropfen Grappa verdankt. (mgt)