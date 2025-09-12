Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Neuer Kassier

  12.09.2025 Laufenburg, Kaisten, Sport

An der letzten 44. Ordentlichen Generalversammlung der FC Laufenburg-Kaisten Senioren-Plausch wurde ein neues Mitglied in den Vereinsvorstand gewählt. Der langjährige Kassier des Vereins, Ali Kurul, hatte nach 28 Jahren Amtszeit seine Demission eingereicht. Als neuer Kassier wurde ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote