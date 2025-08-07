Immobilien
Neuer Detektor hilft Universum verstehen

  07.08.2025 Aargau, Nordwestschweiz
Aufbau und Position des Detektors im Reaktor des Kernkraftwerks Leibstadt. Visualisierung: zVg
Wegweisende Ergebnisse in der Neutrino-Forschung im KKL

Forschenden für Kernphysik ist es erstmals gelungen, die zusammenhängende Streuung von Antineutrinos zu belegen. Das Experiment ermöglicht einzigartige Einblicke in grundlegende physikalische Prozesse zur Beschreibung ...

