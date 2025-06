Neue Mittelschule hat Vorbildcharakter

In den Augen der SP Aargau reagiert der Regierungsrat mit dem Bau der Kanti Stein zwar spät auf die Platznot an den Aargauer Mittelschulen, «bringt dafür aber ein pädagogisch flexibles sowie baulich und betrieblich nachhaltiges Projekt, das dem ganzen Fricktal einen Mehrwert ...

In den Augen der SP Aargau reagiert der Regierungsrat mit dem Bau der Kanti Stein zwar spät auf die Platznot an den Aargauer Mittelschulen, «bringt dafür aber ein pädagogisch flexibles sowie baulich und betrieblich nachhaltiges Projekt, das dem ganzen Fricktal einen Mehrwert bietet», heisst es in einer Medienmitteilung. Weiter erwartet die SP, dass die verkehrstechnische Erschliessung mit dem Velo und dem öffentlichen Verkehr für die zukünftigen Fricktaler Mittelschülerinnen und Mittelschüler, ihre Lehrkräfte sowie die Mitarbeitenden der Schulverwaltung wie im Projekt vorgesehen umgesetzt wird. «Der vorgesehene Bau hat Vorbildcharakter – er wurde nach pädagogischen, wirtschaftlichen und nachhaltigen Aspekten sorgfältig und haushälterisch geplant», lobt die SP in höchsten Tönen weiter. Die Baukosten belaufen sich auf rund 222 Millionen Franken, inklusive Übergangslösungen, und die Bauarbeiten sollen im ersten Quartal 2026 starten. Die Fertigstellung ist für 2029 geplant. (nfz)