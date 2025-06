Nachwuchsfahrer Levin Hüsler wird Dritter

Gippinger Radsporttage

Mit guten Leistungen warteten die Rennfahrer aus dem Fricktal an den Gippinger Radsporttagen auf. Vor allem der Nachwuchs konnte überzeugen.

August Widmer

Start und Ziel hatte der grösste Anlass der Strassenrennfahrer zwar in Leuggern, organisiert wurde der Anlass jedoch vom VC Gippingen. Gippingen ist ein Dorfteil von Leuggern. Bereits am Freitag ging der 61. Grosse Preise des Kantons Aargau für Berufsfahrer über die Bühne. Dieses Rennen heisst neu allerdings «GP Gippingen». Als einziger Fricktaler ging Jan Huber (Sulz) im Trikot und als Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft an den Start. Huber fuhr in diesem vom Amerikaner Neilson Powless gewonnenen Rennen gut mit. Als sechstbester Schweizer kam Huber auf den 40. Rang. Im Gegensatz zu vielen anderen Fahrern machte ihm die hochsommerliche Hitze nicht zu schaffen. «Ich liebe es, wenn es richtig warm ist», gab der 20-jährige Fricktaler bereits vor dem Start zu verstehen. Deshalb überraschte es nicht, dass Huber zu jenem Drittel der 150 gestarteten Fahrer gehörte, die das Rennen zu Ende fuhren.

Podestplätze beim Nachwuchs

Die Radsporttage Gippingen waren nicht nur ein Radrennen für die Spitzenfahrer. Vielmehr bekam auch der Nachwuchs etliche Startgelegenheiten. Im Rennen der nationalen Elite, das am Samstag zusammen mit den deutschen Fahrern ausgetragen wurde, hatten die Schweizer trotz des Sieges durch den Walliser Valentin Darbellay einen schweren Stand. Auch hier gab ein Grossteil der Fahrer, darunter auch Cyrill Steinacher (Sulz) das Rennen auf. Eine Ehrenmeldung für das Fricktal gab es durch den für ein Fricktal-Team fahrenden Nicola Schleuniger (Würenlos), der die am Pfingstmontag übernommene Führung im ASOC-Cup der wichtigsten Schweizer Rennen verteidigen konnte.

Am Samstagabend erhielten die Frauen eine Startgelegenheit. Im Rennen des Frauen-Nachwuchses kam Laura Emmenegger (Kaisten) als Fünfte ins Ziel.

Gute Resultate gab es am Sonntag bei den verschiedenen Nachwuchsrennen. Im Rennen der Anfänger/U-17 fuhr Levin Hüsler (Gansingen) auf den dritten Platz und durfte aufs Siegerpodest. Andrin Gallert (Wittnau) landete auf dem guten fünften Rang. Wesentlich schwerer taten sich die Junio- Lars Emmenegger (Kaisten) erreichte das Ziel im 56. Rang. Gut hielten sich die Jüngsten in den verschiedenen Schüler-Rennen. Alissa Pflugshaupt (Gansingen) landete bei den Jahrgängen 2012 und 2013 als bestes Mädchen auf dem siebten Platz. Alena Zumsteg (Gansingen) wurde bei den Jugendlichen der Jahrgänge 2013 und 2014 ebenfalls Siebte und war in dieser Kategorie damit das zweitbeste Mädchen.

Erfolge auch anderswo

Die Radsportler aus dem Fricktal standen nicht nur bei den Gippinger Radsporttagen im Einsatz. So gewann Irina Lützelschwab aus Wallbach, die Schweizermeisterin im Bike-Marathon, im Wallis den Raid Evolénard. Es ist dies das erste zur Serie der «Bike Marathon Classic 2025» zählende Rennen. Der erst 23-jährige Jung-Profi Fabian Weiss (Sulz) steht nicht an der seit dem Sonntag laufenden Tour de Suisse am Start, sondern nahm in Frankreich am Etappenrennen «Critérium du Dauphiné» teil. Dieses einwöchige Etappenrennen ist alles andere als ein Kriterium, sondern beinhaltet mehrere schwere Bergetappen. Das Rennen dient etlichen Fahrern, wie Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard, den letzten Tour de France-Siegern, als Vorbereitung auf die Frankreich-Rundfahrt. Fabian Weiss landete in der Gesamtwertung als zweitbester Schweizer auf dem 92. Rang. Ein gutes Resultat gelang Weiss im Einzelzeitfahren, wo er auf den 49. Rang fuhr.