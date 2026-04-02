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Mord wird unverjährbar

  02.04.2026 Aargau, Fricktal

Bericht aus dem Nationalrat aus Bundesbern

Christoph Riner, Nationalrat SVP, Zeihen

Die Frühlingssession 2026, die vom 2. bis 20. März stattfand, stand erneut im Zeichen intensiver Debatten und richtungsweisender Beschlüsse, die sowohl die innere Sicherheit, die ...

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