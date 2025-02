Möhliner fahren an die EM

U19-Radballer spielen Ende Mai in Ungarn: Der Radball-Nachwuchs in Möhlin floriert. Das beweisen Elia Bianco und Nils Affolter, die am Wochenende ihren grössten Erfolg feiern konnten. In der letzten Qualirunde für die Radball-U19-EM verteidigen die beiden ihren Vorsprung und bleiben auf Rang 1.

Mit drei Punkten Vorsprung auf Verfolger Oftringen startet das junge Duo in den Turniertag. Routiniert holen sich Elia Bianco und Nils Affolter Sieg um Sieg. Mit dem dritten Vollerfolg im dritten Spiel steht bereits vor dem letzten Spiel gegen die Oftringer Konkurrenten fest: die Radballer vom Veloclub Rheinstern Möhlin sind uneinholbar und fahren an die Europameisterschaft. Sie werden die Schweiz Ende Mai in Ungarn vertreten und um den Europameistertitel spielen.

Auch für den Veloclub Rheinstern Möhlin im Einsatz standen Stefan Lützelschwab und Simon Fischler in der Nati A, sowie Tom Graf mit Ersatz Yosuke Degen im Finale des Schweizer Cups. Lützelschwab und Fischler erspielten sich drei Punkte und festigten damit den achten Tabellenrang in der höchsten Schweizer Liga. Graf und Degen spielten in ungewohnter Formation eine solide Finalrunde, konnten sich aber nicht nach vorne arbeiten. Sie erreichten den achten Schlussrang. (mgt)