Modernisierung beim Familienverfahrensrecht

Im Rahmen einer Interpellation im Grossen Rat betreffend Effizienz, Schnittstellen und Ressourcen im Kindes- und Erwachsenenschutzsystem wies der Regierungsrat darauf hin, dass aktuell auf Bundesebene eine Modernisierung und Neuorganisation des ...

Gute Erfahrungen im Bezirk Laufenburg

Im Rahmen einer Interpellation im Grossen Rat betreffend Effizienz, Schnittstellen und Ressourcen im Kindes- und Erwachsenenschutzsystem wies der Regierungsrat darauf hin, dass aktuell auf Bundesebene eine Modernisierung und Neuorganisation des Familienverfahrensrechts geplant sei. Gerichtliche Auseinandersetzungen können Konflikte während Trennungen zusätzlich verschärfen und verfestigen. Besonders deutlich zeigt sich dies bei Besuchsrechtskonflikten. Niederschwellige Beratungsangebote für Eltern stellten einen vielversprechenden Lösungsansatz dar, der sich schweizweit zunehmend etabliert. Frühzeitige Inter- ventionen helfen Eltern, Konflikte konstruktiv zu lösen und die Auswirkungen auf das Kind besser zu verstehen, bevor die Situation eskaliert.

Im Kanton Aargau bestehe derzeit noch kein flächendeckendes Beratungsangebot für Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen. Dies wirkt sich direkt auf die Anzahl angeordneter Kindesschutzmassnahmen aus. In Bezirken mit koordinierten Beratungsangeboten müssen deutlich weniger Kindesschutzmassnahmen angeordnet werden (z.B. Laufenburg) als in Bezirken mit fehlenden oder unkoordinierten Strukturen. So fordert das Familiengericht im Bezirk Laufenburg, wo sämtliche Gemeinden der Jugend- und Familienberatung angeschlossen sind, Eltern in konflikthaften Trennungsund Scheidungssituationen bereits heute regelmässig dazu auf, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Ziel ist es, frühzeitig tragfähige und kindeswohlorientierte Lösungen zu erarbeiten. Dies reduziert die Belastung der betroffenen Kinder und entlastet zugleich Familiengerichte und Berufsbeistandschaften.

Vorprojekt in Laufenburg

Aktuell erarbeiten das Obergericht, das Bezirksgericht Laufenburg sowie der Gemeindeverband Bezirk Laufenburg und die Jugend- und Familienberatung ein gemeinsames Vorprojekt. Durch dieses Vorprojekt soll mit den aktuell verfügbaren Ressourcen ein Grundstein für den Kanton Aargau für die auf Bundesebene anstehende Modernisierung und Neuorganisation des Familienverfahrensrechts gelegt werden.

Ziel ist es, die entsprechenden Verfahren systematisch auszuwerten und damit Grundlagen für ein späteres Pilotprojekt sowie für die Berechnung des notwendigen Ressourcenbedarfs zu schaffen. Die Interpellation wurde von Béa Bieber (GLP, Rheinfelden, Sprecherin), Sabine Sutter-Suter (Mitte, Lenzburg) und Julia Rahel Grieder (Grüne Brugg) eingereicht. (nfz)