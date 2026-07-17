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Modernisierung beim Familienverfahrensrecht

  17.07.2026 Fricktal, Aargau

Gute Erfahrungen im Bezirk Laufenburg

Im Rahmen einer Interpellation im Grossen Rat betreffend Effizienz, Schnittstellen und Ressourcen im Kindes- und Erwachsenenschutzsystem wies der Regierungsrat darauf hin, dass aktuell auf Bundesebene eine Modernisierung und Neuorganisation des ...

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