MÄNNERCHOR AM OPEN-AIR

Der Männerchor Schupfart nahm am Open-Air des Fricktalischen Sängerbunds in Gipf-Oberfrick teil. Vor dem Auftritt fand die traditionelle Fahnenzeremonie statt. Dabei übergaben die Schupfarter die Verbandsfahne feierlich an den durchführenden Verein, den Männerchor ...

Der Männerchor Schupfart nahm am Open-Air des Fricktalischen Sängerbunds in Gipf-Oberfrick teil. Vor dem Auftritt fand die traditionelle Fahnenzeremonie statt. Dabei übergaben die Schupfarter die Verbandsfahne feierlich an den durchführenden Verein, den Männerchor Gipf-Oberfrick. Die angenehmen Temperaturen und die besondere Atmosphäre machten den Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Männerchor Schupfart bedankt sich herzlich beim durchführenden Verein für die ausgezeichnete Organisation und die herzliche Gastfreundschaft. (mgt)



