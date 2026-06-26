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MÄNNERCHOR AM OPEN-AIR

  26.06.2026 Fricktal, Schupfart, Gipf-Oberfrick
Foto: zVg
Foto: zVg

Der Männerchor Schupfart nahm am Open-Air des Fricktalischen Sängerbunds in Gipf-Oberfrick teil. Vor dem Auftritt fand die traditionelle Fahnenzeremonie statt. Dabei übergaben die Schupfarter die Verbandsfahne feierlich an den durchführenden Verein, den Männerchor ...

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