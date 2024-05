Mit neuem Präsidenten ins Jubiläumsjahr

Generalversammlung des Tambourencorps Laufenburg 1949

An der 76. GV des Tambourencorps Laufenburg 1949 standen Gesamterneuerungswahlen auf der Traktandenliste. Der neu konstituierte Vereinsvorstand freut sich auf ein abwechslungsreiches Jubiläumsjahr mit dem zweitägigen Festwochenende zum 75-jährigen Bestehen am 16./17. November als Highlight für die gesamte Bevölkerung.

Nach 15 Jahren im Vorstand, die letzten vier als Präsident, hat sich Marco Schuler entschieden, den Vorstand zu verlassen. Er hat das Präsidium mitten in der Pandemie übernommen und den Verein mit Geschick und Fingerspitzengefühl erfolgreich durch diese schwierigen Jahre geführt.

Marco Schuler wird mit grossem Dank aus dem Vorstand verabschiedet. Er bleibt dem Verein weiterhin als Aktivmitglied und in weiteren Funktionen erhalten. Sein Amt übernimmt Colin Erhard, der bereits seit vier Jahren als Aktuar dem Vorstand angehört. Ihn beerbt neu Sven Bürgler, der neu für den Vorstand gewonnen werden konnte. Leon Grass als Musikalischer Leiter, Philipp Maier als Kassier, und Larissa Kümin als Vereinswartin wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Das laufende Vereinsjahr 2024/ 2025 markiert als Jubiläumsjahr einen Meilenstein in der 75-jährigen Geschichte und wird am Wochenende vom 16./17. November in der Laufenburger Stadthalle gebührend gefeiert. Am Samstag, 16. November, wird nach dem Grosserfolg zur Neuuniformierung 2017 das Drum Dinner neu aufgelegt. Unter dem Motto «Around the World» präsentiert das Tambourencorps Laufenburg 1949 zum 75. Geburtstag eine musikalische und kulinarische Reise rund um die Welt. Nebst einer einzigartigen Kombination von Rhythmus, Show, Ambiente und Kulinarik, darf sich das Publikum bereits jetzt auf die Präsentation einer neuen Vereinsfahne freuen. Am Sonntag, 17. November 2024 folgt dann ein Familientag mit Trommelund Perkussionsworkshops, Auftritten, Speis und Trank sowie weiteren Überraschungen.

Alle Informationen zum Jubiläumswochenende und zu Tickets werden in den nächsten Wochen laufend unter www.tambouren-laufenburg.ch sowie unter @tambouren1949 in den sozialen Medien veröffentlicht. (mgt)