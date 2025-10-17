Mit Herz und Kampfgeist

Am vergangenen Wochenende stand für das 1. Liga-Damenteam von Volley Möhlin mit dem Kantonsderby der erste Heimauftritt der Saison 2025/26 auf dem Programm. Morgen Samstag geht es in der Steinlihalle mit einer grossen Heimrunde für weitere Möhliner Teams los.

Von Beginn weg entwickelte sich eine intensive und ausgeglichene Partie, geprägt von langen Ballwechseln, spektakulären Abwehraktionen und clever herausgespielten Punkten auf beiden Seiten. Obwohl Möhlin am Ende mit 1:3 (18:25, 24:26, 25:22, 23:25) den Kürzeren zog, war der Auftritt des Heimteams ein echtes Highlight. Die Ausgangslage der Fricktalerinnen für diesen Match war mit einem schmalen Kader alles andere als ideal, aber das Team holte das Beste aus der Situation heraus, zeigte grossen Teamgeist und spielte mit viel Köpfchen. Immer wieder retteten sie scheinbar verlorene Bälle mit vollem Einsatz, kämpften sich in den Sätzen zurück und liessen ihre Rivalinnen aus Aarau nie zur Ruhe kommen.

Leidenschaft, Geschick, Cleverness

Nach einem verhaltenen Start im ersten Satz steigerten sich die Schützlinge von Coach Monique Lindemann kontinuierlich. Im zweiten Durchgang fehlte leider der letzte Biss zum Satzgewinn, ehe Möhlin im dritten Satz seine beste Phase zeigte und sich verdient diesen Umgang sicherte. Auch im vierten Satz blieb die Begegnung bis zum Schluss offen. Die Möhlinerinnen zeigten viel Leidenschaft, taktisches Geschick und spielerische Cleverness. Trotz der Niederlage waren sie stolz auf die gezeigte Leistung. Besonders erfreulich war die klare Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche.

Grosse Heimrunde am Samstag

Morgen Samstag steht in der Steinlihalle in Möhlin nun eine grosse Heimrunde von Volley Möhlin auf dem Programm. Den ganzen Tag über wird auf mehreren Spielfeldern um Punkte, Sätze und Siege gekämpft. Um 11 Uhr startet die U18, gefolgt von der 4.Liga und der 3. Liga Pro. Das Spiel der U23 wird zusammen mit der 1. Liga um 16 Uhr gegen Volley Muri Bern angepfiffen.

Die Spielerinnen freuen sich auf lautstarke Unterstützung und viele bekannte – und neue – Gesichter auf den Zuschauerrängen. (mgt)