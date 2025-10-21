Grosse Ehre für Fabienne Hoenke: U23-Staffelteam für Swiss Athletics Award nominiert

Für die Schweizer Leichtathletik ist wiederum ein Jahr mit vielen ausgezeichneten Leistungen zu Ende gegangen. Die besten Leistungen des Jahres werden an der Swiss Athletics Night jeweils anfangs November mit dem Swiss Athletics Award speziell ...

Grosse Ehre für Fabienne Hoenke

Für die Schweizer Leichtathletik ist wiederum ein Jahr mit vielen ausgezeichneten Leistungen zu Ende gegangen. Die besten Leistungen des Jahres werden an der Swiss Athletics Night jeweils anfangs November mit dem Swiss Athletics Award speziell geehrt.

Die Kommission Leistungssport von Swiss Athletics hat vergangene Woche die Nominationen in den vier Kategorien Frauen, Männer, Nachwuchs sowie Teams bekannt gegeben.

Unter den Nominierten ist auch die Fricktalerin Fabienne Hoenke, sie wurde zusammen mit ihren Kolleginnen der 4x100m U23-Staffel für die Auszeichnung als Team des Jahres nominiert. Die fünf jungen Frauen Cloe Rabac, Emma Van Camp, Fabienne Hoenke, Iris Caligiuri und Soraya Becerra haben dieses Jahr in der Tat Bemerkenswertes geleistet, so haben sie in jeweils unterschiedlicher Zusammensetzung dreimal den 4x100m U23-Schweizerrekord verbessert, zuletzt mit 43.39s im Final an den U23-Europameisterschaften in Bergen, wo das Team als erste Schweizer Staffel überhaupt die Silbermedaille gewann.

Ebenfalls nominiert wurde das 4x100m Staffelteam von den World University Games Rhein-Ruhr, welches mit einer Zeit von 43.47s ebenfalls Silber holte und den Titel nur um eine winzige Hundertstelsekunde verpasste. Mit Caligiuri und Becerra waren zwei Athletinnen aus dem erfolgreichen U23-Team auch in dieser Staffel vertreten.

Als drittes Team wurde das Berglauf Männerteam nominiert, welches an den Berglauf- und Trailrunning Weltmeisterschaften in Canfranc in der Disziplin Uphill die Silbermedaille gewann.

Ab sofort darf gewählt werden

Die Wahl erfolgt einerseits durch eine online-Publikumswahl, andererseits durch eine Fachjury, und beide Resultate tragen zu je 50 Prozent zum Endergebnis bei.

Ab sofort und bis zum 26. Oktober kann jede und jeder auf der Webseite von ubs-athletics.ch und auf den Social-Media-Kanälen von Swiss Athletics für seine Favoriten aller vier Kategorien stimmen. Unter allen Teilnehmenden werden zwei Tickets für die Teilnahme an der Swiss Athletics Night vom 8. November in Bern verlost. Mit etwas Glück kann man also selbst am grossen Fest mit den aktuellen und zukünftigen Stars der Schweizer Leichtathletik teilnehmen. (mgt)