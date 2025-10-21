Immobilien
Grosse Ehre für Fabienne Hoenke: U23-Staffelteam für Swiss Athletics Award nominiert

  21.10.2025 Sport, Möhlin
Nominiert als Team des Jahres: Das 4x100m U23-Staffelteam mit Fabienne Hoenke (ganz rechts). Foto: Swiss Athletics
Grosse Ehre für Fabienne Hoenke

Für die Schweizer Leichtathletik ist wiederum ein Jahr mit vielen ausgezeichneten Leistungen zu Ende gegangen. Die besten Leistungen des Jahres werden an der Swiss Athletics Night jeweils anfangs November mit dem Swiss Athletics Award speziell ...

