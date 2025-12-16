Immobilien
Mit Arbeit und Kampfgeist zum Heimsieg

  16.12.2025 Sport, Möhlin
Eine von vierzehn Santeler-Paraden gegen «Legende» Robert Weber. Foto: Christine Steck
Eine von vierzehn Santeler-Paraden gegen «Legende» Robert Weber. Foto: Christine Steck

Der TV Möhlin bezwingt Fides St. Gallen in der NLB-Meisterschaft mit 34:30 (17:12). Bei einer starken Vorstellung der gesamten Mannschaft stach Keeper Robin Santeler mit Traumparaden heraus. 

Zudem zeigten sich die Rückraumspieler Lucas Grandi und Sadok Ben Romdhane und ...

