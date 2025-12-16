Mit Arbeit und Kampfgeist zum Heimsieg

Der TV Möhlin bezwingt Fides St. Gallen in der NLB-Meisterschaft mit 34:30 (17:12). Bei einer starken Vorstellung der gesamten Mannschaft stach Keeper Robin Santeler mit Traumparaden heraus.

Zudem zeigten sich die Rückraumspieler Lucas Grandi und Sadok Ben Romdhane und die beiden Aussenspieler Xavier Franceschi und Jan Waldmeier allesamt in bester Torlaune.

Christine Steck

Die Gäste aus der Ostschweiz hatten zuletzt Birsfelden und Wädenswil/ Horgen geschlagen und wollten ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Mit Elia Tarneller, Simon Locher (zurück aus Verletzung), Moritz Heinl, Adrian Halbeisen und Nevio Niederer standen punktuelle Kaderspieler von St. Otmar St. Gallen (NLA) im Teamaufgebot von Trainer Julian Rauch. Demgegenüber fehlten beim Gastgeber TV Möhlin Ruben Rubeiro (verletzt) und Finn Kreuzer (Talentförderlizenz mit Suhr Aarau).

Suboptimal in erste Spielzeit gestartet

Die erste Halbzeit begann mit einer frühen Zeitstrafe gegen Möhlins Kreisläufer Mitch Giezeman, was den Gästen eine 3:1-Führung bescherte. Danach glichen Möhlins Rückraumschützen Sadok Ben Romdhane und Lucas Grandi aus, wenig später führte man mit 5:3 (8.). Weil aber Giezeman gegen die wirblige Offensive rund um Joël Wick erneut zu forsch zu Werke ging, kassierte er danach bereits die zweite Zeitstrafe. Zwar nutzte Marko Coric danach die Lücke in der Abwehr, aber mit dem zusätzlichen Feldspieler (leeres Tor) griff man vorne an, holte den Siebenmeter, welcher Ben Romdhane verwandelte. Die folgende Überzahl nutzte Grandi mit einem tollen Wurf zur erneuten Zwei-Tore-Führung. Robert Weber, der 40-jährige Österreicher, ehemals erfolgreichster Torschütze in der deutschen Bundesliga, zeigte vom Siebenmeter, dass er nichts verlernt hat (7:6, 14.). Nach dem siebten Treffer durch Elia Tarneller ging es per Tempogegenstoss von Jan Waldmeier in die andere Richtung, kurz darauf erhöhte Ben Romdhane erstmalig auf plus drei (18.). Nach der Auszeit der Gäste parierte Robin Santeler gegen Adrian Halbeisen und die Möhliner Offensive kam danach langsam, aber sicher ins Rollen. Die nacheinander folgenden Zeitstrafen gegen Halb eisen und Tarneller nutzte das Heimteam konsequent und hinten zeigte Santeler starke Paraden gegen Nevio Niederer. Nach dem 16:10 folgte das nächste Tor der Gäste, rund fünf Minuten standen noch auf der Uhr, die aber nicht ohne eine Zeitstrafe gegen Xavier Franceschi, einen verworfenen Siebenmeter und Eigenfehler vorbeigingen. Aber Robin Santeler parierte dreimal sehenswert, ehe Franceschi zum Pausenstand von 17:12 stellte.

Mehrere kritische Phasen

Der Gegner kam danach besser zurück, nutzte das taktische Mittel mit dem zusätzlichen Feldspieler und verkürzte in der 39. Minute durch Moritz Heinl auf 18:20. Kippte die Partie noch? Kurz danach erhöhte Mitch Giezeman auf plus drei, aber Konrad Wurst traf ebenfalls. Es folgte ein toller Treffer von Sadok Ben Romdhane und wenig später warf Keeper Santeler den Ball ins verwaiste Gästetor. Als Lucas Grandi wenig später auf 24:19 für Möhlin stellte, war zumindest in der 42. Minute der Vorsprung wieder da. Und Möhlin kämpfte weiter, ackerte in der Abwehr und liess sich von der Gegneroffensive nicht beirren. Giezeman erhöhte auf 28:24, Kapitän Fabian Ceppi zog nach zum 29:24 und Lucas Grandi verwandelte sicher vom Strich zum 30:24 (52.). Fünf Minuten vor dem Abpfiff führte das Heimteam mit sechs Treffern und brachte den Vorsprung, trotz nicht nachlassender Ostschweizer Angriffsbemühungen, über die Zeit. Am Schluss stand ein verdientes hart erkämpftes 34:30 auf der Anzeigetafel.

Super Unterstützung erhielt die Mannschaft von Zoltan Majeri durch das frenetische Heim-Publikum, das in entscheidenden Momenten da war. Best Player wurden Moritz Heinl (7/8) und Xavier Franceschi (6/6).

Möhlin mit: Santeler (14/43, 33%) Roth (0/1); Ceppi (1), Ben Romdhane (8), Soder, Lüthy, Fässler, Grandi (10), Franceschi (6), Giezeman (3), Schweizer, John, Waldmeier (5).