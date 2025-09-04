Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

MINI ARGOVIA CUP

  04.09.2025 Sport, Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

In Kleindöttingen fand am vergangenen Wochenende der Abschluss-Wettkampf der Geräteturn-Saison mit dem Mini Argovia Cup statt. Mehr als 700 Turnerinnen, davon 31 aus dem Geräteturnen Wölflinswil, waren mit dabei. Eine super Leistung zeigten die Mädchen der Kategorie 4. ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote