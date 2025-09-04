In Kleindöttingen fand am vergangenen Wochenende der Abschluss-Wettkampf der Geräteturn-Saison mit dem Mini Argovia Cup statt. Mehr als 700 Turnerinnen, davon 31 aus dem Geräteturnen Wölflinswil, waren mit dabei. Eine super Leistung zeigten die Mädchen der Kategorie 4. ...

In Kleindöttingen fand am vergangenen Wochenende der Abschluss-Wettkampf der Geräteturn-Saison mit dem Mini Argovia Cup statt. Mehr als 700 Turnerinnen, davon 31 aus dem Geräteturnen Wölflinswil, waren mit dabei. Eine super Leistung zeigten die Mädchen der Kategorie 4. Mia Schwaller turnte die zweitbeste Bodenübung aller 129 Mädchen. Am Schluss erreichte sie den ausgezeichneten 5. Schlussrang. Auch Medea Schraner überzeugte mit Spannung und Technik an den Ringen, Boden und Reck und klassierte sich als Achte. Im K1 gelang Joy Gloor, Linda Bosshard und Hanna Buchmann ein optimaler Wettkampf. Mit sehr hohen Noten an allen vier Geräten erturnten sie sich Plätze in den Top Ten unter insgesamt 180 Mädchen. 19 Turnerinnen aus Wölflinswil holten eine Auszeichnung. (mgt)