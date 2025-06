Möhliner werden Vierte

Radball Junioren-EM

Elia Bianco und Nils Affolter vom Veloclub Rheinstern Möhlin (VCRM) haben eine aussergewöhnliche Woche hinter sich. Mit einem Reisecar und ihren Radballvelos im Gepäck machten sie sich auf den Weg nach Ungarn. In der kleinen Gemeinde Dad fand die Junioren-Hallenradsport-EM statt. Die beiden Teenager vertraten die Schweiz im europäischen Teilnehmerfeld. Dass das Niveau hoch ist, konnten die Möhliner schon im Mai bezeugen, als der VCRM einen Länderkampf in Möhlin veranstaltete.

In der Gruppenphase zeigten sich vor allem die Österreicher sehr stark. Elia Bianco und Nils Affolter mussten gleich im ersten Spiel gegen das gut harmonierende Duo aufs Feld. Der harte Einstieg ins Turnier resultierte in einer Niederlage. Gegen Deutschland und die Tschechen fanden die jungen Möhliner besser ins Turnier, konnten aber noch keinen Sieg einfahren. Gegen Belgien gab es dann den ersten Sieg. Der Steigerungslauf setzte sich fort und auch gegen Frankreich konnten sie reüssieren. Als vierte der Gruppenphase qualifizierten sich Bianco und Affolter für die Halbfinale und dort kam es zur Revanche mit Österreich. In diesem packenden Spiel hielten sie deutlich besser mit, als noch in der Gruppenphase, doch die Österreicher konnten sich dennoch mit 6:3 durchsetzen. Die Österreicher schlugen im Final die Tschechen und holten den EM-Titel. Im Spiel um Platz drei liessen die Deutschen den Möhlinern nicht viel Spielraum, aber mit dem vierten Schlussrang dürfen Elia Bianco und Nils Affolter durchaus zufrieden sein.

Schweizer Meisterschaft

Auch in der Schweiz fanden weitere Spiele statt. In der letzten Finalqualifikationsrunde der NLB ging es für zwei Möhliner Mannschaften vor heimischem Publikum um den Einzug in die Top fünf. Fabian Burch und Ersatz Yosuke Degen hatten drei starke Teams als Gegner. Lange konnten sie die Altdorfer und Schöftländer fordern, doch für einen Sieg reichte es nicht. Anders ging es Luc und Tom Graf. In allen vier Partien traten sie überzeugend auf und liessen sich keinen Punkt ab - knöpfen. Als Qualifikationssieger dürfen sie am 21. und 22. Juni in Mosnang um den Titel spielen.

Gleich anschliessend durften Simon Fischler und Stefan Lützelschwab in der NLA um wertvolle Punkte spielen. Das Duo konnte gegen das stärker rangierte Frauenfeld überraschen und errang einen 4:3-Sieg, der sie entscheidend nach oben beförderte. Eine Runde vor Ende der regulären Saison schafften sie bereits den Ligaerhalt und werden auch nächste Saison bei den besten der Schweiz mitspielen. (mgt)