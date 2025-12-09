Immobilien
Möhlin verliert in Schaffhausen

  09.12.2025 Sport, Möhlin
Starke Teamleistung, trotz knapper Niederlage. Foto: Christine Steck
Handball, NLB: SG GS/Kadetten Espoirs SH – TV Möhlin 32:31

Beide Mannschaften bestachen durch Tempo und eine enorme Offensivkraft, was sich im Ergebnis von 32:31 (17:17) widerspiegelte. Der TV Möhlin gab eine grössere Führung in der zweiten Halbzeit noch ...

