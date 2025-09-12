Immobilien
Möhlin hat einen «Eidgenossen» mehr

  12.09.2025 Sport, Möhlin
Gemeindeammann Markus Fäs (von links), Reto Schmid (Präsident SK Muttenz), Ehrendame (Schwester von Sascha Streich), Sascha Streich, Sämi Schmid, Luis Hasler und Thomas Stocker (Präsident SK Fricktal). Foto: Ludwig Dünner
Gemeinde empfängt die Fricktaler ESAF-Teilnehmer

Es war die Sensation am ESAF 2025, der Kranzgewinn des Möhlmer Sascha Streich. Der Schwinger vom Schwingklub Muttenz wurde am Mittwoch zusammen mit den Fricktaler ESAF-Teilnehmern in Möhlin empfangen.

