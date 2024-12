Melodienstrauss zum Advent

MG Frick: Konzertpremiere mit dem neuen Dirigenten

Gleich zweimal wusste die Musikgesellschaft Frick in diesem Advent das Publikum zu begeistern: In der Röm.-Kath. Kirche in Frick und in der Ev.-Ref. Kirche in Bözen erfreute sie das Publikum mit den Konzerten zum Advent. Geleitet wurden die Aufführungen vom motivierenden, jungen Dirigenten Benjamin Pallagi.

«Das ausklingende Jahr verlief in verschiedenster Hinsicht sehr bewegt und teils unruhig. Umso mehr ist es Zeit, einen Moment innezuhalten. Was gibt es da Schöneres, als in diesem würdigen Ambiente einen Melodienstrauss zu geniessen und sich auf die festliche Zeit einzustimmen», so die einleitenden Worte des Moderators, der gekonnt, informativ und stimmig durchs Konzertprogramm führte.

Vom Norden bis zum Bergwald

Die Konzerte unter der Leitung von Benjamin Pallagi begannen instrumental abwechslungsreich mit dem Stück «Festival Flourish», frei übersetzt: Ein Tusch für das Fest, um anschliessend mit «King Robert of Scotland» gleich hoch in den Norden zu gleiten. Melodien, Rhythmen und Tonfarbe liessen das Publikum immer wieder an das schottische Nationalinstrument, den Dudelsack, erinnern. «A new World Fantasy» lud die Zuhörerschaft dann ein, die einleitenden Worte zur manchmal chaotischen Welt gedanklich kreisen zu lassen, aber auch um neue musikalische Eindrücke zu erleben. Wie schon im Titel «Desert Overture Fanfare» angekündigt, war das folgende Musikstück geprägt durch fanfarenartige Melodien der Blechbläser-Register, verziert mit Melodien der Holzregister. Im «Mountain Wind» versteht es der Komponist Martin Scharnagl hervorragend, das Spiel des Windes im Bergwald zu interpretieren, wunderschön auch die feinfühlige Flötenpassage im Mittelteil. Mit den weiteren Musikstücken «An English Christmas» und «Christmas Time» wurde die Zuhörerschaft definitiv ins Weihnächtliche versetzt.

Offen für weitere Musizierende

Nach dem letzten offiziellen Konzertstück «Greensleeves» richtete Vereinspräsident Kevin Birrer herzliche Dankesworte an alle, die in irgendeiner Form zum guten Gelingen der beiden Konzerte beigetragen haben, vorab natürlich an den Dirigenten.

Nicht ohne daran zu erinnern, dass die Musikgesellschaft Frick sehr gerne weitere interessierte Musikantinnen und Musikanten in ihren Kreis aufnehmen würde. In diesem Zusammenhang richtete er auch einen herzlichen Dank an treue Musikerinnen und Musiker aus umliegenden Vereinen, die immer wieder bereit sind, an Konzerten und Auftritten mitzuwirken.

Als Zugabe entliess die Musikgesellschaft die Zuhörerschaft mit «White Christmas» in die noch nicht wirklich weisse Winternacht. (mgt)