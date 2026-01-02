Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Meine Leidenschaft gehört alten Fotos und deren Geschichten»

  02.01.2026 Persönlich, Stein
Fritz Käsers Herz schlägt immer noch für die Zeitung. Foto: Petra Schumacher
Fritz Käsers Herz schlägt immer noch für die Zeitung. Foto: Petra Schumacher

Fritz Käser trifft gern Menschen und hört gut zu

Eigentlich wäre der Bauernsohn gern Sportreporter geworden. Er hatte Druckerschwärze an den Händen, trainierte die Junioren beim FC Stein, ist unverhofft Redaktor geworden und sammelt mit Leidenschaft alte ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote