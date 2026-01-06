MEIN NEUJAHRSWUNSCH: Unkonventionelles wagen

Liebe Leserinnen und Leser 2026 trägt im chinesischen Kalender das Zeichen des Feuer-Pferdes – und genau dieses Bild passt wunderbar zu Rheinfelden. Das Feuer erinnert an unser kräftiges Rot im Rheinfelder Wappen. Die Farbe Rot ...

Unkonventionelles wagen

Liebe Leserinnen und Leser

2026 trägt im chinesischen Kalender das Zeichen des Feuer-Pferdes – und genau dieses Bild passt wunderbar zu Rheinfelden. Das Feuer erinnert an unser kräftiges Rot im Rheinfelder Wappen. Die Farbe Rot steht für Wärme, Leidenschaft und Entschlossenheit. Und die Pferde?

Sie gehören längst zu unserer Altstadt. Woche für Woche bringen die Brauereipferde von Feldschlösschen ihre unverwechselbare Energie in unsere Gassen – ein kräftiger Pulsschlag, der zeigt, wie viel Bewegung und Kraft in dieser kleinen Stadt steckt.

Lassen Sie uns dieses Feuer-Pferde-Jahr nutzen: mit Mut, Lust aufs Aufbrechen und der Bereitschaft, Unkonventionelles zu wagen. Packen wir gemeinsam an, was vielleicht liegen geblieben ist. Und geben wir unseren Läden und Restaurants Rückenwind und Unterstützung, damit sie eigene neue Erlebnisse ausprobieren können, die überraschen, verbinden und unsere Gäste begeistern.

Mut zeigt sich für mich zum Beispiel in kreativen Kooperationen: Ob Modeanlass mit lokaler Schokolade, Wein- und Food-Pairing-Tavolatas, Whisky-, Zigarren- und Herrenmode-Abende oder Styling-Events zusammen mit Optikern und Schuhfachgeschäften für den kompletten Look

– solche Ideen, die von unseren lokalen Geschäften initiiert wurden, haben mich im vergangenen Jahr begeistert. Sie bringen Schwung in unsere Altstadt und zeigen, wie viel Potenzial in gemeinsamen Erlebnissen steckt.

Rheinfelden soll auch 2026 leuchten – als kleine Stadt voller grosser Erinnerungen, als Shoppingdestination mit Herz, als Ort, wo man gerne bleibt und an den man gerne wiederkommt. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind herzlich eingeladen, diese besonderen Momente in unserer Altstadt mitzuerleben.

Seien Sie entschlossen und mutig in diesem neuen Jahr. Das Pferd und das Feuer stehen an unserer Seite – kraftvoll, inspirierend und voller Bewegung.

Ich wünsche Ihnen ein energiegeladenes, freudiges und strahlendes 2026.

CORINNE CARACUTA, CITY MANAGERIN RHEINFELDEN