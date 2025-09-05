Mehr Arbeitslose als vor einem Jahr

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren per Ende August 2025 insgesamt 12 236 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,1 Prozent geblieben. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,4 Prozentpunkte ...

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren per Ende August 2025 insgesamt 12 236 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,1 Prozent geblieben. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,4 Prozentpunkte zugenommen. Im Bezirk Laufenburg liegt die Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent, im Bezirk Rheinfelden sind es 3,3 Prozent. (mgt/nfz)