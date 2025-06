MEDAILLENSEGEN FÜR HELLIKER JUGEND

An der Fricktaler Leichtathletik-Einkampf–Meisterschaft holte die Helliker Jugend 16 Medaillen. Bei den jüngsten Knaben, U10M, gab es gleich drei Mal Silber: Livio Hasler (60 Meter), Jayden Hasler (Ballwurf und Weitsprung). Bei den U10-Mädchen wurde Enya Isch Fricktaler Meisterin ...

An der Fricktaler Leichtathletik-Einkampf–Meisterschaft holte die Helliker Jugend 16 Medaillen. Bei den jüngsten Knaben, U10M, gab es gleich drei Mal Silber: Livio Hasler (60 Meter), Jayden Hasler (Ballwurf und Weitsprung). Bei den U10-Mädchen wurde Enya Isch Fricktaler Meisterin im Weitsprung. In der Kategorie U12-Knaben holte Nino Mahrer Bronze (60-Meter-Sprint), Brian Hasler lief über im 1000 Meter auf Rang Drei. Flurin Hasler wurde im 60-Meter-Sprint und im Hochsprung Fricktaler Meister und holte im Weitsprung Silber. Weiteres Edelmetall bei den U12-Girls: Elisa Isch (3. Rang, Weitsprung) und Katja Klimova (2. Rang, 1000-Meter-Lauf). Einen ganzen Medaillensatz sicherte sich Lia Moosmann: Bronze im 60-Meter-Sprint, Silber im Ballwurf und Fricktaler Meisterin im 1000-Meter-Lauf. Für Elin Isch gab es zweimal Silber (Kugelstossen und Weitsprung). Auch an der Pendelstafette nahmen zwei Teams teil, welche ein Team sogar für sich entschied. (mgt)