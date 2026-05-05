Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Max Zuber gewählt

  05.05.2026 Fricktal, Böztal
50 Personen genossen die GV mit Miss Bigoudi. Foto: zVg
50 Personen genossen die GV mit Miss Bigoudi. Foto: zVg

Mitenand im Oberen Fricktal

Zur 11. Generalversammlung des Vereins Mitenand im Oberen Fricktal durfte Präsidentin Tamara Keller im Gemeindesaal Bözen 50 Anwesende begrüssen, darunter 42 stimmberechtigte Mitglieder. Bereits beim Eintreffen wurden die Gäste von der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote