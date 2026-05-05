Max Zuber gewählt

Mitenand im Oberen Fricktal

Zur 11. Generalversammlung des Vereins Mitenand im Oberen Fricktal durfte Präsidentin Tamara Keller im Gemeindesaal Bözen 50 Anwesende begrüssen, darunter 42 stimmberechtigte Mitglieder. Bereits beim Eintreffen wurden die Gäste von der Clownin Linda Hutzler alias Miss Bigoudi empfangen – stilecht über einen ausgerollten roten Teppich. Mit Charme und Humor sorgte sie von Beginn an für eine fröhliche und lockere Stimmung. Sämtliche traktandierten Geschäfte konnten speditiv behandelt und gutgeheissen werden. Im Jahresrückblick wurde auf das vielfältige Engagement des Vereins zurückgeschaut. Besonders hervorgehoben wurden die wertvollen Einsätze im Mahlzeiten- und Fahrdienst, welche für viele Menschen in der Region eine wichtige Unterstützung darstellen. Ein wichtiger Punkt waren zudem die Wahlen. Neu zum Präsidenten gewählt wurde Max Zuber aus Hornussen. Ebenfalls neu ins Amt als Revisor wurde Reto Käser aus Bözen gewählt. Die bisherige Präsidentin Tamara Keller trat aus zeitlichen Gründen vom Präsidium zurück, bleibt dem Vorstand jedoch erhalten.

Miss Bigoudi sorgte mit ihrer «Humorwerkstatt» auch im weiteren Verlauf für gute Stimmung. Bei feinen Köstlichkeiten aus dem Böztal und einem Glas Effinger Wein klang der gelungene Abend in gemütlicher Atmosphäre aus. Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern, Helferinnen und Helfern sowie Unterstützenden herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen. (mgt)