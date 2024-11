Männerchor Frick erfüllte sich einen Wunsch

Eine besondere Mission führte den Männerchor Frick (MCF) am 16. und 17. November samt Partnerinnen mit dem Reisebus in die Region Yverdon-les-Bains/Jura-Lac am Neuenburgersee. Initiiert von Vereinspräsident Markus Amsler, organisiert von Joachim Köhn und in Absprache mit dem reformierten Pfarrer der berühmten Abteikirche von Romainmôtier, durfte der Chor am Sonntag in einer der ältesten romanischen Kirchen der Schweiz einen Gottesdienst gesanglich begleiten. Der MCF unter der Leitung von Mattis Sussmann hat eigens für diesen Auftritt sein Repertoire mit dem französischsprachigen Lied «À toi mon père» ergänzt und die Kirchgänger mit einer Auswahl an Liedern erfreut.

Begonnen hatte die zweitägige Reise am Samstag mit dem Besuch bei Weinbäuerin Valérie Marendaz, die in Mathod, am Nordrand der Orbe-Ebene, an den Südhängen oberhalb des Dorfes zusammen mit ihrem Vater und dem Ehemann 18 verschiedene Traubensorten anpflanzt und daraus 20 unterschiedliche Weine produziert.

Nicht minder interessant war in der Folge die Führung durch die geschichtsträchtige Altstadt von Yverdon-les-Bains. Gelegen auf der Schwemmebene an der Mündung der Zihl am westlichen Ende des Neuenburgersees, hiess die Stadt bis 1981 offiziell Yverdon. In Rückbesinnung auf die Thermen der Römerzeit erfolgte 1982 der Namenswechsel zu Yverdon-les-Bains.

Das Schloss Yverdon, ein Schloss der Herzöge von Savoyen (13. und 19. Jahrhundert), war 1805 bis 1825 eine von Johann Heinrich Pestalozzi geleitete Erziehungsanstalt, jetzt ist es ein Museum. Obwohl Yverdon dem Haus Savoyen treu war und 1536 gar bewaffneten Widerstand leistete, machte Bern die Stadt nach der Eroberung des Waadtlands zum Hauptort der Landvogtei. Und so traf die Reisegruppe aus Frick auf dem Weg durch die farbenfrohen und belebten Gassen der Altstadt immer wieder auf Spuren der Berner Herren. (sir)