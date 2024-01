Lust zum Mitsingen in der Choralgruppe Eiken-Stein?

Der gregorianische Chorgesang geht bis ins Mittelalter zurück und beinhaltet einstimmige, liturgische Gesänge. Es ist die älteste Musik, die bis heute immer noch ab und zu in Gottesdiensten gesungen wird. Wer Lust zum Mitsingen hat, ist eingeladen, bei den Männern der Choralgruppe Eiken-Stein mitzumachen. Die Probetermine im katholischen Pfarreizentrum Stein sind am Montag, 5. Februar, am Montag, 19. Februar, am Montag, 26. Februar und am Montag, 4. März, jeweils von 18.00 bis 18.45 Uhr.

Die Gottesdienste finden am Sonntag, 10. März, um 9 Uhr in Stein und um 10.30 Uhr in Eiken statt. Interessierte werden gebeten, sich bei der Kirchenmusikerin Simone Küpfer zu diesem kleinen Projekt anzumelden (Kuepfer.simone@gmail.com, Telefon 0049/77638059104). (mgt)