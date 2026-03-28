Der Fluss gehört den Wasserfahrern, die Bühne den Musikern – und der Spass dem Publikum. Klingt jetzt schon richtig gut, dieses Wochenende im Juli unten am Rhein.

Und auch Florian Ast ist dabei am Eidgenössischen in Möhlin und Rheinfelden

Der Fluss gehört den Wasserfahrern, die Bühne den Musikern – und der Spass dem Publikum. Klingt jetzt schon richtig gut, dieses Wochenende im Juli unten am Rhein.

Ronny Wittenwiler

«Es ist mittlerweile offiziell», sagt Pascal Sacher vom Organisationskomitee. «Für den Samstagabend konnten wir Florian Ast mit Band gewinnen.» Während sich am Wochenende vom 3.–5. Juli die Wasserfahrer Ruder und Stachel in die Hand geben, entern also die Musiker die Showbühne. Das Rahmenprogramm für das Eidgenössische Weidlings-Wettfahren in Möhlin und Rheinfelden steht.

Heimspiele

Florian Ast – der noch vor der Jahrtausendwende (1996) die Mundartszene komplett neu aufmischte – wird am 4. Juli am Rhein bei Möhlin als Hauptact auftreten. «Ich glaube, der passt sehr gut zu uns mit seiner Bodenständigkeit und der unkomplizierten Art», sagt Pascal Sacher. Lässig wird das Rahmenprogramm am Eidgenössischen, soviel steht fest, und das liegt ausserdem daran, weil einer sein Heimspiel austrägt: «LAESSIG» mit dem Möhliner Frontmann Marco Lässig wird als Vorband auftreten. «Der Abschluss mit der Band No-Caps ist dann gleich nochmals in Fricktaler Hand», freut sich Pascal Sacher.

Am Eidgenössischen, das der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin und der Rhein-Club Rheinfelden gemeinsam organisieren, soll also nicht nur auf dem Rhein die Post abgehen. Der Festplatz für die kostenlosen Konzerte befindet sich am Standort der Wasserfahrer aus Ryburg-Möhlin, wo gleichzeitig das traditionelle Fischessen abgehalten wird. «Der Anlass wird in diesem Jahr nun einfach noch etwas grösser werden», sagt Sacher. Im Zelt finden zwischen 1500 und 2000 Personen Platz. «Wir hoffen auf einen schönen Sommerabend, den wir der Bevölkerung bieten können.» Bereits am Vorabend, am Freitag, 3. Juli, kommt es weiter unten in Rheinfelden zu einem besonderen Moment: Organisiert wird ein Festumzug mit den Vereinsfahnen durch die Rheinfelder Altstadt.

Gemeinsam feiern

Vor drei Jahren erstmals in Basel durchgeführt, ist das Eidgenössische Weidlings-Wettfahren in Möhlin und Rheinfelden die erst zweite Austragung der Neuzeit. Der Grossanlass bringt die gesamte Wasserfahrgilde des Landes zusammen, Pontoniere miteingeschlossen. Dass ein Anlass dieser Grössenordnung nicht einfach im Vorbeigehen organisiert wird, versteht sich von selbst. Bereits Ende September 2024 hatten der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin und der Rhein-Club Rheinfelden den Vertrag für die gemeinsame Durchführung des Eidgenössischen 2026 unterschrieben. Damals, kurz bevor Pascal Sacher, Präsident der Wasserfahrer aus Ryburg-Möhlin, seine Unterschrift unter den Vertrag setzte, erklärte er: «Ganz ehrlich? Seit ich mich erinnern kann, hatten wir an den Wettfahren mit den Rheinfeldern immer die grössten Feste gefeiert.» Noch konnte er nicht wissen, wie lässig das Festprogramm wirklich wird. Klingt gut.

Alles über das Eidgenössische Weidlings-Wettfahren 2026 in Rheinfelden und Möhlin im Internet.

www.eww26.ch

www.rcrheinfelden.ch

www.wfvryburg-moehlin.ch