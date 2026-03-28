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Lässig wird das Rahmenprogramm

  28.03.2026 Rheinfelden, Möhlin
Da hatte alles angefangen: Verbandspräsident Martin Seiler (von links), Pascal Sacher (WFV Ryburg-Möhlin) und Christian Herzog (Rhein-Club Rheinfelden) unterschreiben im September 2024 den Vertrag fürs Eidgenössische. Foto: Archiv NFZ
Da hatte alles angefangen: Verbandspräsident Martin Seiler (von links), Pascal Sacher (WFV Ryburg-Möhlin) und Christian Herzog (Rhein-Club Rheinfelden) unterschreiben im September 2024 den Vertrag fürs Eidgenössische. Foto: Archiv NFZ

Und auch Florian Ast ist dabei am Eidgenössischen in Möhlin und Rheinfelden

Der Fluss gehört den Wasserfahrern, die Bühne den Musikern – und der Spass dem Publikum. Klingt jetzt schon richtig gut, dieses Wochenende im Juli unten am Rhein.

Ronny ...

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