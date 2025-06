Leckerbissen für Fans von Dampflokomotiven

Am Pfingstsamstag, 7. Juni, bietet sich die Gelegenheit, die legendäre Dampflokomotive 241-A-65 im Fricktal zu bestaunen und mit ihr unterwegs zu sein. Das Dampflok-Depot Full organisiert einen nostalgischen Extrazug von der Nordwestschweiz einmal um die Lägern und wieder zurück.

Dieser Zug wird von der ehemaligen französischen Schnellzugsdampflok 241-A-65 gezogen. Diese Lokomotive wurde ab 1925 für den schnellen Fernverkehr entwickelt. Sie stammt aus dem Jahre 1931 von der Fabrikhalle in Epernay/Frankreich. Um eine Geschwindigkeit von 130 km/h zu erreichen, wurden Treibräder mit sehr grossem Radius eingebaut. Um die schweren Reisezüge zu ziehen, bekam die Lok vier Treibachsen, was damals ungewöhnlich war. Üblich waren damals lediglich drei Treibachsen für Lokomotiven für den Reisezugverkehr. Um den schweren Zug anfahren zu können, hatte die Lok vier Zylinder: zwei aussen, die gut sichtbar sind, und zwei innen, die man nur bei genauem Hinsehen sieht. Um genügend Wasser und Kohle mitführen zu können, wurde die Lok mit dem Tender so lange, dass sie gerade noch auf die grössten Drehscheiben passte. Am Schluss ihrer Einsatzzeit fuhr die Lok die Strecke Basel-Paris. Da der Wasservorrat für diese Strecke nicht reichte, wurden die Loks in Chaumont ausgewechselt. Die am Samstag in Rheinfelden und Stein zu sehende Lok ist die grösste Dampflokomotive in Europa, die von Hand mit Kohle befeuert wird und die noch betriebsfähig ist. Vermutlich ist sie sogar die grösste Dampflok der Welt, die von Hand kohlebefeuert wird. Die Reise beginnt in der grossen Bahnhofshalle von Basel SBB, führt dem Rhein entlang über Pratteln, Rheinfelden, Stein-Säckingen bis nach Eglisau, weiter nach Bülach, Wettingen, Bözberg wieder zurück nach Stein-Säckingen, Rheinfelden und Basel. Dieser Sonderzug startet in Basel um 12.45 Uhr, in Rheinfelden um 13.05 und in Stein-Säckingen um 13.20 Uhr. Auf dem Rückweg hält er in Stein-Säckingen um 16:30 und in Rheinfelden um 16:41 Uhr. (nfz)

www.dampflokdepotfull.ch