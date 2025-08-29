LAUFENBURGER PONTONIERE IN LIGERZ

Am Sonntag stand dann gleichenorts die Schweizermeisterschaft der Jungpontoniere auf dem Programm. Die in der Kategorie 2 starteten Sylvan Leuenberger und Samuel Stocker zeigten ...

Die Pontoniere Laufenburg starteten am vergangenen Samstag im Hagneckkanal den letzten Wettkampf der Saison.

Am Sonntag stand dann gleichenorts die Schweizermeisterschaft der Jungpontoniere auf dem Programm. Die in der Kategorie 2 starteten Sylvan Leuenberger und Samuel Stocker zeigten eine fehlerfreie Fahrt. In Kategorie 3 fuhren Elias Hajek und Morris Galbier. Die Kategorie 1 absolvierte einen etwas kürzeren Parcours; hier starteten Alexander Louis Geiger und Moritz Kaufmann. Für die Fahrerpaare in Kategorie 1 und 3 reichte es leider nicht für einen Kranz und Sylvan und Samuel verpassten das Podest knapp. Das war das letzte Wettfahren der Saison, deshalb wurden auch die besten Fahrerpaarungen der gesamten Saison ausgezeichnet: mit Sylvan und Samuel auf dem dritten Rang. Nun stehen noch die Jungpontonier-Prüfung und das Endfahren im September zum Abschluss der Saison an. (mgt)