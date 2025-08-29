Immobilien
LAUFENBURGER PONTONIERE IN LIGERZ

  29.08.2025 Sport, Laufenburg
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Pontoniere Laufenburg starteten am vergangenen Samstag im Hagneckkanal den letzten Wettkampf der Saison.

Am Sonntag stand dann gleichenorts die Schweizermeisterschaft der Jungpontoniere auf dem Programm. Die in der Kategorie 2 starteten Sylvan Leuenberger und Samuel Stocker zeigten ...

