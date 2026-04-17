LANDFRAUEN BEWEGEN: Mittagstische

Sie kennen sie alle, die verschiedenen Mittagstische in den Familien, Kitas, Schulen oder privat organisierten Mittagstische. In verschiedenen Gemeinden werden Mittagstische für Senioren angeboten, organisiert von der ...

Mittagstische

Heidi Reinle, Zuzgen

Sie kennen sie alle, die verschiedenen Mittagstische in den Familien, Kitas, Schulen oder privat organisierten Mittagstische. In verschiedenen Gemeinden werden Mittagstische für Senioren angeboten, organisiert von der Pro Senectute. Alle diese Mittagstische sind in der Art verschieden, jedoch nicht mehr wegzudenken.

Bei uns im Dorf gibt es seit Jahren einen Generationen-Mittagstisch. Organisiert von der Reformierten Kirche Wegenstettertal. Das Kirchgemeindezentrum bietet die geeignete Infrastruktur an. Dieser Mittagstisch findet einmal im Monat statt. Er ist sehr wertvoll für die Dorf-Gemeinschaft.

Seit einiger Zeit, gehöre ich dem freiwilligen Koch-Team an. Ich stellte aber bald fest: Frau hat nie ausgelernt. Mit so grossen Mengen und Töpfen habe ich noch nie hantiert. Von den langjährigen, erfahrenen Koch-Frauen konnte ich profitieren. Viele Ideen über Zubereitungsarten werden diskutiert. Doch wir halten uns an die vorgängig ausgesuchten Rezepte. Das Miteinander im Team ist das Wichtigste. Motiviert kochen wir jeweils für zirka 45 bis 50 Personen, darunter auch Kinder.

Damit die Abwechslung der Menü-Auswahl gewährleistet ist, planen wir die Menüs im Voraus für das ganze Jahr. Je nach Anmeldungen rechnen wir die Rezepte hoch und bereiten die Einkaufsliste vor. Damit die Mahlzeit pünktlich bereitsteht, braucht es vom siebenköpfigen Kochteam jeweils fünf Frauen. Es wird alles frisch zubereitet. Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Die Teilnehmer sind sehr dankbar und schätzen das Essen sowie das Zusammentreffen in netter Gesellschaft. Mittagstische sind beste Gelegenheiten, soziale Kontakte zu pflegen. Ob mit Kollegen, Freunden oder in der Familie – ein gemeinsames Essen stärkt Beziehungen und sorgt für eine wertvolle Zeit im Alltag.

In meiner aktiven Bäuerinnen-Zeit stand ich doch meist allein in der Küche. Ich kochte über Jahre täglich für meine fünfköpfige Familie das Mittagessen. Mittlerweile darf ich auch kochfreie Tage geniessen. Meine Schwiegertochter und ich teilen uns sporadisch das Kochen des Mittagessens. Das bietet Gelegenheit, sich am Generationen-Familientisch auszutauschen.

Ein gemeinsames Mittag- oder Abendessen empfehle ich den Familien unbedingt anzustreben. Dies ist eine gute Zeit, um miteinander im Gespräch zu bleiben. Ich weiss, in dieser hektischen Zeit, wo alle sehr beschäftigt sind, ist dies eine grosse Herausforderung. Es verlangt eine gute Organisation. Tipp: die Arbeiten aufteilen, Handys weglegen und bewusst achtsam miteinander zu sein. Eine gute Gesprächskultur am Esstisch macht das Essen sowie die gemeinsame Familienzeit noch wertvoller. Ich wünsche gutes Gelingen und «en Guete»!

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