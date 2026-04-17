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LANDFRAUEN BEWEGEN: Mittagstische

  17.04.2026 Kolumne, Fricktal

Mittagstische

Heidi Reinle, Zuzgen

Sie kennen sie alle, die verschiedenen Mittagstische in den Familien, Kitas, Schulen oder privat organisierten Mittagstische. In verschiedenen Gemeinden werden Mittagstische für Senioren angeboten, organisiert von der ...

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