Kyburz’ letzter Sprint

Matthias Kyburz lief vergangenes Wochenende in Uster seine letzten OL-Rennen – und dies ziemlich erfolgreich.

Am Freitag war er, zum Auftakt des OL-Weltcupfinals, im Sprint im Einsatz. Der achtfache Weltmeister, der im Marathontraining steckt und letzte Woche seinen Rücktritt vom OL-Sport bekannt gegeben hat, musste sich nur von Tomas Krivda geschlagen geben. Der tschechische Sprinter rettete einen Vorsprung von 4 Sekunden gegenüber dem Schweizer ins Ziel.

Bei den Frauen siegte Simona Aebersold vor Natalia Gemperle und holte sich somit auch den Gesamtweltcup.

Am Sonntag stand dann der Knock-out-Sprint auf dem Programm, den das Schweizer Team dominierte: Simona Aebersold gewann das Rennen bei den Damen, Tino Polsini bei den Herren, wo sich Fabian Aebersold dazu den dritten Rang sicherte.

Matthias Kyburz wurde in seinem allerletzten Rennen als Mitglied des Schweizer OL-Nationalteams Vierter im Final. Gleich nach dem Lauf wurde der mehrfache Weltmeister, der künftig auf Marathon setzt, in einer bewegenden Zeremonie von seinen Teammitgliedern, den internationalen Konkurrenten und dem Publikum verabschiedet. «Ich bin extrem dankbar, meine lange OL-Karriere auf diese Weise abschliessen zu können – ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können», so Kyburz.