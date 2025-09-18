Kunstschaffende öffnen ihre Ateliers

Am Wochenende vom 20. und 21. September öffnen Kunstschaffende wieder ihre Ateliertüren und laden das Publikum zu spannenden Einblicken in ihr aktuelles Schaffen ein. Das Kulturbüro Rheinfelden freut sich auf die 12. Ausgabe der Offenen Ateliers: Während eines Wochenendes hat ...

Am Wochenende vom 20. und 21. September öffnen Kunstschaffende wieder ihre Ateliertüren und laden das Publikum zu spannenden Einblicken in ihr aktuelles Schaffen ein. Das Kulturbüro Rheinfelden freut sich auf die 12. Ausgabe der Offenen Ateliers: Während eines Wochenendes hat das Publikum die Gelegenheit, die kreative Szene von Rheinfelden und der Region zu entdecken und hautnah zu erleben, wie Kunst geschaffen wird.

Am Samstag, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, öffnen 30 Kunstschaffende aus Rheinfelden und der Region ihre Türen und geben Einblick in ihr aktuelles Schaffen und ihre Arbeitswelt. Für die Besucherinnen und Besucher bietet sich eine besondere Gelegenheit, an diversen Orten in Rheinfelden und Möhlin in diese einzigartige Atmosphäre einzutauchen und die aktuelle Kunst ganz persönlich zu erleben. Die Bandbreite an Techniken reicht von Malerei und Zeichnung, über Fotografie und Keramik bis hin zu Textil- und Pastakunst – um nur eine Auswahl zu nennen.

Neue Trägerschaft

Die Kurbrunnenanlage dient auch in diesem Jahr verschiedenen Kunstschaffenden aus der Region, deren Ateliers sich im weiteren Umland von Rheinfelden befinden, als temporärer Atelierraum und Ausstellungsort für ihre Kunstwerke. Einen Besuch wert sind auch die Ateliers im Bata-Park in Möhlin.

Das Kulturbüro Rheinfelden führt die Offenen Ateliers seit 2001 alle zwei Jahre durch (mit einem Unterbruch während der Pandemie). Da die Veranstaltung in Zukunft jährlich stattfinden soll, wird sie einer neuen Trägerschaft aus Kulturkreisen übergeben, die Stadt Rheinfelden unterstützt die Offenen Ateliers weiterhin finanziell. (mgt)