Kunstschaffende öffnen ihre Ateliers

  18.09.2025 Rheinfelden, Fricktal

Am Wochenende vom 20. und 21. September öffnen Kunstschaffende wieder ihre Ateliertüren und laden das Publikum zu spannenden Einblicken in ihr aktuelles Schaffen ein. Das Kulturbüro Rheinfelden freut sich auf die 12. Ausgabe der Offenen Ateliers: Während eines Wochenendes hat ...

