ÖKUMENISCHER SENIORENAUSFLUG

Mit einer Rekordzahl von 72 Teilnehmenden aus dem Wegenstettertal ging der jährliche «60plus»-Ausflug dieses Jahr an den Schwarzsee. Nach einem Dreigangmenü nutzten viele die Gelegenheit, den See bei einem Spaziergang zu umrunden. Am Nachmittag stand der Besuch im ...

Mit einer Rekordzahl von 72 Teilnehmenden aus dem Wegenstettertal ging der jährliche «60plus»-Ausflug dieses Jahr an den Schwarzsee. Nach einem Dreigangmenü nutzten viele die Gelegenheit, den See bei einem Spaziergang zu umrunden. Am Nachmittag stand der Besuch im «Papiliorama» Kerzers auf dem Programm. In der grossen Schmetterlingshalle flattern mehr als 1000 exotische Schmetterlinge in den unterschiedlichsten Farben und Formen frei durch die tropische Landschaft. Der ökumenische Seniorenausflug im Wegenstettertal wird von den drei Kirchen gemeinsam organisiert und unter der Leitung der reformierten Seniorenarbeit durchgeführt. (mgt)