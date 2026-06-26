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ÖKUMENISCHER SENIORENAUSFLUG

  26.06.2026 Fricktal, Wegenstetten
Foto: zVg
Foto: zVg

Mit einer Rekordzahl von 72 Teilnehmenden aus dem Wegenstettertal ging der jährliche «60plus»-Ausflug dieses Jahr an den Schwarzsee. Nach einem Dreigangmenü nutzten viele die Gelegenheit, den See bei einem Spaziergang zu umrunden. Am Nachmittag stand der Besuch im ...

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