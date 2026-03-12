Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Korrigendum: Beschwerde wegen Teilrückzug abgeschrieben

  12.03.2026 Fricktal, Stein

Beim Bericht in der NFZ vom Donnerstag, 5. März, über das Beschwerdeverfahren gegen Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung Stein wegen der Wasserversorgung war die Formulierung im Titel auf Seite 1 nicht korrekt.

Die Beschwerde wurde nicht abgewiesen, sondern von der ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote