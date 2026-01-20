Immobilien
«Klimawandel wirkt sich auf die Gesundheit aus»

  20.01.2026 Rheinfelden, Aargau
Es wird wärmer. Das macht vielen Menschen zu schaffen. Foto: Archiv NFZ
Postulat von Fricktaler Grossrätin

Der Kanton Aargau soll ein Hitzeschutz- und Gesundheitsvorsorge-Konzept entwickeln. Dies regt die Rheinfelder GLP-Grossrätin Béa Bieber in einem Vorstoss an.

Valentin Zumsteg

Die Temperaturen steigen: 2025 gilt ...

