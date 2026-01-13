Klare Derby-Niederlage für den EHC Rheinfelden

Im Zweitliga-Derby gegen den Tabellenführer aus Sissach zeigte die 1. Mannschaft des EHC Rheinfelden über weite Strecken eine überzeugende und engagierte Leistung. Trotz eines über lange Zeit ausgeglichenen Spiels mussten sich die Rheinfelder am Ende jedoch deutlich mit 1:6 ...

Im Zweitliga-Derby gegen den Tabellenführer aus Sissach zeigte die 1. Mannschaft des EHC Rheinfelden über weite Strecken eine überzeugende und engagierte Leistung. Trotz eines über lange Zeit ausgeglichenen Spiels mussten sich die Rheinfelder am Ende jedoch deutlich mit 1:6 geschlagen geben.

Die Partie begann mit Vorteilen für die Gäste aus Sissach, die von Beginn an ein hohes Tempo anschlugen. Rheinfelden fand jedoch schnell ins Spiel und gestaltete das erste Drittel weitgehend ausgeglichen. Beide Teams erspielten sich Chancen, doch die Sissacher zeigten sich effizienter und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent aus. So ging es für den EHC mit einem 0:2-Rückstand in die erste Drittelpause – ein Resultat, das den Spielverlauf nur teilweise widerspiegelte.

Auch im zweiten Drittel blieb das Derby intensiv, aber jederzeit fair. Rheinfelden hielt kämpferisch dagegen und konnte das Spielgeschehen phasenweise sogar kontrollieren. Der verdiente Lohn folgte in Form des Anschlusstreffers: Gioele De Simone traf für den EHC und brachte sein Team auf 1:2 heran. In dieser Phase war Rheinfelden dem Gegner ebenbürtig und liess auf eine spannende Schlussphase hoffen.

Sissacher klar besser

In der Mitte des letzten Drittel nutzte Sissach jedoch seine erste Überzahlsituation eiskalt aus und stellte den alten Abstand wieder her. Dieser Treffer zeigte Wirkung. Rheinfelden versuchte in der Folge, mit verstärkter Offensive nochmals Druck aufzubauen, lief dabei aber in die schnellen Konter des Tabellenführers. Innerhalb kurzer Zeit erhöhten die Sissacher den Spielstand weiter und sorgten früh für die Vorentscheidung. Ein letztes Aufbäumen der Rheinfelder nach einem Timeout blieb erfolglos. In dieser Phase demonstrierte Sissach eindrücklich seine spielerische und taktische Klasse und liess keine Zweifel mehr am Ausgang der Partie aufkommen.

Trotz der deutlichen 1:6-Niederlage kann der EHC Rheinfelden viele positive Aspekte aus diesem Derby mitnehmen, insbesondere die lange Zeit ausgeglichene Spielweise gegen den Spitzenreiter. Für den EHC geht es am 14. Januar in der Masterround weiter, wenn man auf Bucheggberg in Zuchwil trifft. (mgt)