Klare Derby-Niederlage für den EHC Rheinfelden

  13.01.2026 Sport, Rheinfelden
Trotz engagierter Leistung verliert der EHC Rheinfelden das Spiel gegen den EHC Zunzgen-Sissach. Foto: athletixx.ch
Trotz engagierter Leistung verliert der EHC Rheinfelden das Spiel gegen den EHC Zunzgen-Sissach. Foto: athletixx.ch

Im Zweitliga-Derby gegen den Tabellenführer aus Sissach zeigte die 1. Mannschaft des EHC Rheinfelden über weite Strecken eine überzeugende und engagierte Leistung. Trotz eines über lange Zeit ausgeglichenen Spiels mussten sich die Rheinfelder am Ende jedoch deutlich mit 1:6 ...

