Keine Zeit für Trübsal

Möhlins Volleyballerinnen verlieren auswärts gegen den Nationalen Nachwuchsverein BTV Aarau – und am Samstag wartet im Steinli mit dem TV Lunkhofen bereits der nächste Kantonsrivale. Eines ist klar: Möhlin kann Heimspiele!

Gegen Aarau verpassten es die Möhliner 1. Liga-Spielerinnen, ihre gewohnte Leistung abzurufen. Sie erlaubten sich zu viele Eigenfehler und blieben damit unter ihren Möglichkeiten. Der Trainerin Monique Lindemann und ihrem Team bleiben nur ein paar Tage Zeit, die klare 3:0-Niederlage aufzuarbeiten. Ihr Ziel ist es, sich am Positiven zu orientieren und mit vollem Elan und Siegeswille auf das nächste Heimspiel zu blicken.

Bereits am kommenden Samstag, 23. November, steht um 16 Uhr das Derby gegen den Kantonsrivalen TV Lunkhofen an – und das wird kein Spaziergang: Mit dem Aargauer-Meistertitel der Saison 2023/24 und ohne eine einzige Niederlage in der vergangenen Meisterschaft machten die Reusstalerinnen den Aufstieg in die 1. Liga perfekt. In der aktuellen Saison zeigen sie auch eine Etage höher ihr Können und belegen aktuell den sechsten Tabellenrang. Einige neue Spielerinnen und Veränderungen im Trainerstab trugen massgeblich zu den Erfolgen bei. Die Mannschaft vom TV Lunkhofen zeichnet sich durch ein ausgeglichenes Kader und einen starken Teamgeist aus. Volley Möhlin wird auf verteidigungsstarke Gegnerinnen treffen, die mit vollem Einsatz aufspielen.

Für Spannung ist gesorgt

Aber auch Möhlin weiss um die eigenen Stärken und vor allem: Zuhause sind die Volleyballerinnen bisher ungeschlagen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden im Möhliner Steinli ein spannendes Derby zwischen dem Drittplatzierten Volley Möhlin und dem auf Rang sechs stehenden TV Lunkhofen erleben. Wie immer freuen sich die Gastgeberinnen auf lautstarke Unterstützung. (mgt)