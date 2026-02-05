Immobilien
Kanti Stein hat nicht Platz für alle Fricktaler Schüler

  05.02.2026 Brennpunkt, Stein
Das Provisorium der Kanti Stein bietet nicht Platz für alle Fricktaler Schülerinnen und Schüler. Foto: Valentin Zumsteg
Das Provisorium der Kanti Stein bietet nicht Platz für alle Fricktaler Schülerinnen und Schüler. Foto: Valentin Zumsteg

Die Kanti in Stein, die im vergangenen August den Betrieb in einem Provisorium aufgenommen hat, kann nicht alle Fricktaler Schülerinnen und Schüler aufnehmen. 16 Schülerinnen und Schüler mit Wunschstandort Stein werden auf das neue Schuljahr an die Gymnasien in Basel-Stadt ...

