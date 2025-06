Abendschwinget Möhlin mit guter Besetzung

Die Wetterprognosen sind hervorragend. Das Teilnehmerfeld der Aktivschwinger verspricht spannende Wettkämpfe und mit Jonas Bühler wird ein Fricktaler Jungschwinger um einen weiteren Saisonsieg kämpfen. Für abwechslungsreiche Unterhaltung am Abend ist ebenfalls gesorgt.

Ludwig Dünner

Am Samstag ist es soweit und bereits am Morgen um 9 Uhr werden die Nachwuchsschwinger ihren Wettkampf beginnen. Um 15.30 Uhr heisst es dann für die Aktivschwinger «Manne ad Arbet». Der 24. Fricktaler Abendschwinget steht vor der Tür und am kommenden Samstag verwandelt sich die Allmend in Möhlin in eine Schwingarena. Die Wetterprognosen könnten besser nicht sein. Die Allmend bietet schattige Plätze unter den Bäumen auf dem Wettkampf- und Festareal. Sonnenschirme und Festzelt sorgen für weitere Schattenplätze.

Erfreuliches Teilnehmerfeld

Verantwortlich für den sportlichen

Teil am diesjährigen Abendschwinget ist Jürg Mahrer. Zusammen mit dem technischen Leiter Sämi Schmid und dem Präsidenten Thomas Stocker haben sie bei den Aktivschwingern die Werbetrommel ordentlich gerührt und dies mit Erfolg. Sind doch drei Tage vor dem Fest 80 Aktivschwinger, welche sich für den Wettkampf angemeldet haben. Zu den Favoriten gehören sicher die Aargauer Eidgenossen Andreas Döbeli sowie der Vorjahressieger Nick Alpiger. Der Schwingklub Fricktal wird mit rund 13 Athleten im Teilnehmerfeld vertreten sein. Hier werden Sämi Schmid, Tobias Dünner, Lukas Krähenbühl und der Neukranzer Luis Hasler um Ränge an der Spitze mitschwingen. Sämi Schmid war vor einem Jahr sogar im Schlussgang. Gästeschwinger vom Schwingerverband Unterthurgau werden es deren drei sein und der Schwingklub Küssnacht wird mit sieben Athleten ins Fricktal reisen. Einer von ihnen ist der Teilverbandskranzer Patrick Betschart, welcher versuchen wird, um den Tagessieg mitzuschwingen und wenn möglich das Rind «Fabienne» in die Innerschweiz zu entführen.

Ebenfalls werden auch Top-Athleten aus der Schweiz zum Steinstosswettkampf antreten. Der Finaldurchgang mit dem Fricktaler Gedenkstein wird dann um 18.30 Uhr in der Arena stattfinden.

Favorit vor Heimpublikum

Über 20 Fricktaler Nachwuchsschwinger werden am Samstag im Teilnehmerfeld der 154 jungen Athleten antreten. Jonas Bühler gehört in Möhlin, in seiner Kategorie, sicher zu den Topfavoriten. Lian Ackermann, Leon Grieshaber und Jannick Mahrer sind ebenfalls Fricktaler Nachwuchsschwinger, welche in dieser Saison bereits mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machten und dies auch vor Heimpublikum bestätigen können. Ebenfalls werden 14 Nachwuchsschwinger aus dem Schwingklub Küssnacht sowie 13 vom Schwingerverband Unterthurgau antreten.

Sommernachtsfest mit Feuershow

Am Samstag ist auch alles angerichtet für ein rauschendes Sommernachtsfest. Im Festzelt mit dem Aussenbereich, an den Aussenständen, im Chalet und am Abend noch an der Bar können sich Besucherinnen und Besucher kulinarisch verwöhnen lassen. Neben einem Ländler-Trio, einem «Handörgeler», einem Alphornbläser und einem Fahnenschwinger wird das Brasserie Brassband Ensemble auf dem Festgelände für Stimmung sorgen. Kurz vor 23.00 Uhr wird die Feuershow von Christian Ziegler in der Arena nochmals so richtig einheizen. Der Zugang zum Festgelände ist auch in diesem Jahr kostenlos.