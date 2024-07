«Kampfwahl» um Laufenburger Gerichtspräsidium

Gesamterneuerungswahlen der Bezirks- und Kreisbehörden

Am letzten Freitag ist die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Gesamterneuerungswahlen der Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten an den Aargauer Bezirksgerichten für die Amtsperiode 2025/2028 abgelaufen. Es haben sich 42 Kandidierende angemeldet. Damit steht fest, dass es am 22. September 2024 zu einer Urnenwahl am Bezirksgericht Laufenburg kommt. Als Gerichtspräsidentin oder Gerichtspräsident ist nur wählbar, wer sich innerhalb der gesetzlichen Frist bei der Staatskanzlei des Kantons Aargau anmeldet. Innerhalb dieser Frist gingen für die 41 ausgeschriebenen Gerichtspräsidiumsstellen Anmeldungen von 42 Kandidatinnen und Kandidaten ein. 39 bisherige Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten stellen sich zur Wiederwahl. Drei Personen kandidieren neu für das Amt einer Gerichtspräsidentin/eines Gerichtspräsidenten. Die Namen aller angemeldeten Kandidatinnen und Kandidaten werden am Mittwoch, 24. Juli im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht.

Für das Amt des Gerichtspräsidenten 2 (mit einem 75 % Pensum) am Bezirksgericht Laufenburg sind zwei Kandidaturen eingereicht worden. Es kandidiert Eveline Guggenbühl aus Würenlos (bisher). Sie wird unterstützt von der SP, Grüne, Die Mitte, FDP und SVP. Die neue Kandidatin ist Pamela Meister aus Rheinfelden (parteilos). Über die Besetzung dieses Amts wird am 22. September an der Urne entschieden.

Angemeldet für den Gerichtspräsidenten 1 (100%) im Bezirk Laufenburg ist Beat Ackle (bisher).

Für alle übrigen Gerichtspräsidiumsstellen im Aargau hat sich jeweils nur eine Kandidatin respektive ein Kandidat angemeldet. Infolgedessen wird mit der Publikation im Amtsblatt am Mittwoch, 24. Juli eine Nachmeldefrist von 5 Tagen angesetzt, innert welcher weitere Kandidatinnen oder Kandidaten angemeldet werden können. Diese Nachmeldefrist endet am Montag, 29. Juli 2024, 12 Uhr. Wenn innerhalb dieser Zeit keine Nachmeldungen eingehen, gelten diese angemeldeten Kandidatinnen und Kandidaten als in stiller Wahl gewählt. Im Bezirk Rheinfelden, wo die langjährige und geschätzte Gerichtspräsidentin Regula Lützelschwab in den Ruhestand tritt und daher nicht mehr kandidiert, sind folgende Wahlanmeldungen eingegangen: Matthias Meier aus Rheinfelden als Gerichtspräsident 1 (100 %), Björn Bastian (bisher) aus Zeiningen als Gerichtspräsident 2 (90 %) und Christoph Lüdi (bisher) aus Möhlin als

Gerichtspräsident 3 (65 %). (nfz)