Jurapark mit Swisslos-Finanzierung

63 gemeinnützige Projekte im Aargau erhielten Anfang April einen Beitrag oder eine Defizitgarantie aus dem Swisslos-Fonds. Mit dabei sind neben dem Jurapark auch verschiedene Projekte aus dem Fricktal.

Als Park von nationaler Bedeutung hat der Jurapark Aargau die Erhaltung und Förderung der hohen Natur- und Kulturwerte sowie der regionalen Wirtschaft zum Ziel. Zur Sicherung der Lebensqualität im ländlichen Raum unterstützt er die nachhaltige Entwicklung von Land- und Forstwirtschaft und des Tourismus durch innovative, zukunftsfähige Angebote und Projekte. In den Jahren 2025 bis 2028 widmet sich der Verein der Initiierung, Weiterkonzipierung und Umsetzung neuer Projekte, Angebote und Themen. Der Beitrag des Kantons an diese Projekte beträgt 1,6 Millionen Franken.

Mit dem Fokus, die Biodiversität zu fördern, startet der Bauernverband in Wölflinswil ein interessantes Projekt. Ein neuer Weg, der «Buurelandweg» führt durch Wölflinswil und hat zum Ziel, das Wissen über landwirtschaftliche Produkte und deren Herstellung niederschwellig zu fördern sowie zum Nachdenken über moderne Essgewohnheiten und Konsumverhalten anzuregen. Zu diesem Zweck sind auf dem «Buurelandweg» Erlebnisposten, interaktive Informationstafeln und eine dazugehörige Begleitbroschüre zu finden – mit Fokus auf die Biodiversität und die Obstproduktion. Der Kanton beteiligt sich mit 17 000 Franken.

Kultur- und Musikförderung im Fricktal

Das Solsberg Festival ist ein jährlich in Olsberg und Rheinfelden stattfindendes Klassik-Kammermusik-Festival unter der künstlerischen Leitung der international bekannten Cellistin Sol Gabetta. Das Musikfestival bietet rund zehn Konzerte – darunter vier mit Young Artists – und ein Familienkonzert an verschiedenen Standorten wie der Klosterkirche in Olsberg, der Stadtkirche Rheinfelden oder in der neuen Spielstätte im Schützenkeller in Rheinfelden. Das Fricktal erlebt auf diese Weise eine hochkarätige musikalische Bespielung in den kulturhistorisch wertvollen Räumlichkeiten in Olsberg und Rheinfelden. Dem Kanton ist dies 50 000 Franken wert. Das in Rheinfelden beheimatete Capriccio Barockorchester feiert sein 25-Jahr-Jubiläum mit einem sechsteiligen Zyklus. Unter dem Motto «in movimento» finden drei Konzerte in Rheinfelden, zwei Sonderprojekt und eine CD-Produktzion statt. Aus dem Swisslos-Fonds hat der Regierungsrat einen Unterstützungsbeitrag von 250 000 Franken gesprochen.

Die Sonderausstellung «Technologie der Zukunft» im Rehmann-Museum in Laufenburg, welche vom 8. November 2024 bis im Juni 2025 gezeigt wird, unterstützt der Kanton mit 55 000 Franken.

Idiotikon und Aarburg

Der Regierungsrat hat daneben viele weitere Beiträge für verschiedenste Projekte gesprochen: Mit bisher 16 abgeschlossenen Bänden ist das Schweizerische Idiotikon das umfangreichste Regionalwörterbuch im deutschen Sprachraum. 2024 erscheint der 17. Band und trägt zur weiteren Dokumentation der deutschen Sprache in der Schweiz vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart, der älteren Sprachstufen wie aber auch der lebendigen Mundart bei. Es ist das Grundlagenwerk der Erforschung des Schweizerdeutschen Wortschatzes und dessen Etymologien und bietet durch seine fortschreitende Digitalisierung eine breitere Zugänglichkeit der Bestände für die Öffentlichkeit.

«Aarburg im Wandel: Das 20. Jahrhundert im Blick von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen» ist ein Oral-History-Projekt, welches die Erfahrungen der in Aarburg ansässigen älteren Bewohnenden dokumentiert. Anhand von Aussagen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sollen der Wandel der Gemeinde zu einem zentralen Industriestandort und Verkehrsknotenpunkt im Laufe des 20. Jahr-hunderts erforscht werden. Das Projekt wird vom Museum Aarburg in Kooperation mit der Fachhoch schu le Nordwest schwei z (FHNW) realisiert. Im Museum Aarburg kontextualisiert und vermittelt eine Sonderausstellung die Resultate der Untersuchung.

Klapperlapapp

Auf dem Schloss Wildegg finden sich im Juni Märchenerzählerinnen und -erzähler aus der ganzen Schweiz zusammen, um Besuchenden des Märchenfestivals «Klapperlapapp» ein einmaliges Erlebnis für die ganze Familie zu bieten. Gross und Klein können abenteuerlichen Geschichten über Könige, Feen und Drachen lauschen und anschliessend an einem vom Museum Aargau durchgeführten Märchenrundgang im Schloss teilnehmen. Abgerundet wird das Festival durch virtuose Publikumsanimationen nach Art der französischen Strassenkunst. (nfz)