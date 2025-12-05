Immobilien
Junge Talente begeisterten

  05.12.2025 Rheinfelden, Fricktal
Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten ihre Freude am Musizieren. Foto: zVg
Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten ihre Freude am Musizieren. Foto: zVg

Musikschule Unteres Fricktal

Mit einem abwechslungsreichen Programm präsentierte die Talentförderung der Musikschule Unteres Fricktal kürzlich ihr Herbstkonzert im Saal der Musikschule in Rheinfelden. Das Publikum sorgte für eine konzentrierte Atmosphäre, in der ...

