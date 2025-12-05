Junge Talente begeisterten

Mit einem abwechslungsreichen Programm präsentierte die Talentförderung der Musikschule Unteres Fricktal kürzlich ihr Herbstkonzert im Saal der Musikschule in Rheinfelden. Das Publikum sorgte für eine konzentrierte Atmosphäre, in der ...

Mit einem abwechslungsreichen Programm präsentierte die Talentförderung der Musikschule Unteres Fricktal kürzlich ihr Herbstkonzert im Saal der Musikschule in Rheinfelden. Das Publikum sorgte für eine konzentrierte Atmosphäre, in der die jungen Musikerinnen und Musiker ihre Freude am Musizieren eindrucksvoll zeigen konnten. Die Beiträge reichten von fein nuancierten Klavierstücken über virtuose Violin- und Cornet-Soli bis hin zu barocken Werken, die sowohl solistisch als auch im Ensemble überzeugten. Besonders stimmungsvoll wirkten die gesungenen Beiträge, die das Publikum hörbar berührten und das Programm um eine emotionale Facette bereicherten.

Auch klassische Konzertliteratur der Romantik kam nicht zu kurz und wurde mit bemerkenswerter Ausdruckskraft präsentiert. Den musikalischen Ausklang bildete ein ruhiger und inniger Satz aus einem Klarinettenkonzert von Mozart – ein stimmiges Finale eines gelungenen Abends. Die jungen Talente wurden dabei zuverlässig begleitet und erhielten dafür viel Applaus und anerkennende Worte. «Das Konzert zeigte einmal mehr, wie wertvoll gezielte Förderung für musikalische Entwicklung ist – und wie viel Potenzial in der nächsten Generation steckt», heisst es in einer Medienmitteilung der Musikschule.

Das nächste Talentförderungskonzert findet am Mittwoch, 11. Februar 2026, in Hellikon statt und steht allen offen, die Freude an Musik haben. (mgt)