Jungbäuerinnen geehrt

Die Landfrauen aus den Gemeinden Wegenstetten und Schupfart hatten den Anlass sorgfältig vorbereitet und die Turnhalle ...

Die 97. Generalversammlung der Landfrauen Bezirk Rheinfelden fand in der Turnhalle in Schupfart statt.

Generalversammlung der Landfrauen Bezirk Rheinfelden

Die 97. Generalversammlung der Landfrauen Bezirk Rheinfelden fand in der Turnhalle in Schupfart statt.

Die Landfrauen aus den Gemeinden Wegenstetten und Schupfart hatten den Anlass sorgfältig vorbereitet und die Turnhalle mit viel Liebe zum Detail frühlingshaft dekoriert. Gestecke aus Holzrinden und Windlichter aus Makramee auf den Tischen sorgten für eine einladende Atmosphäre.

Zum Auftakt des Abends genossen die Anwesenden ein feines Nachtessen, das Gelegenheit bot, sich auszutauschen und die Gemeinschaft zu pf legen. Anschliessend eröffnete Präsidentin Barbara Wirth den offiziellen Teil der GV.

In ihrem Jahresrückblick liess sie die zahlreichen Veranstaltungen, Kurse und Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres Revue passieren. Die vielfältigen Angebote zeigten einmal mehr das grosse Engagement des Vorstandes und das lebendige Vereinsleben der Landfrauen im Bezirk Rheinfelden.

Erfolgreiche Weiterbildung

Besonders erfreulich war die Anwesenheit von zwei Mitgliedern, die im letzten Jahr die Weiterbildung zur Bäuerin mit eidgenössischem Fachausweis erfolgreich abgeschlossen haben: Anja Schreiber aus Wegenstetten sowie Deborah Urich aus Möhlin. Die Versammlung würdigte ihre Leistung mit grossem Applaus.

Als Gast durfte zudem Lisa Vogt von der Liebegg begrüsst werden, die den Landfrauen aktuelle Informationen und Neuigkeiten aus ihrem Tätigkeitsbereich überbrachte.

Jährliche Spende

Im Rahmen der jährlichen Spende entschieden sich die Landfrauen des Bezirks Rheinfelden, die Organisation ROKJ Fricktal zu unterstützen. ROKJ setzt sich für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche im Fricktal ein. Die Organisation wird durch Mitgliederbeiträge, Spendengelder sowie Benefizaktionen von Rotariern finanziert. Dank der ehrenamtlichen Mitarbeit aller Beteiligten kommen die Spenden vollumfänglich den Kindern und Jugendlichen zugute.

Unterhaltung mit Männerchor

Nach dem offiziellen Teil sorgte der Männerchor Schupfart mit einer gelungenen musikalischen Darbietung für beste Unterhaltung. Der Abend klang bei einem reichhaltigen Dessertbuffet und angeregten Gesprächen in geselliger Runde aus.

Die 97. Generalversammlung zeigte einmal mehr, wie wertvoll die Gemeinschaft und das Engagement der Landfrauen für das gesellschaftliche Leben in der Region sind. (gf/)