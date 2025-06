Jugendriege TV Stein auf Rang 8

Eidgenössisches Turnfest in Lausanne

Die Jugendriege Stein reiste am vergangenen Wochenende mit 30 Turnerinnen und Turnern sowie zehn Leiterinnen und Leitern ans Eidgenössische Turnfest nach Lausanne. Der erste Wettkampfteil startete mit den Disziplinen Steinstossen und Pendelstafette. Beim Steinstossen resultierte die solide Note 8,65 und in der Pendelstafette die hervorragende Note 9,41. Im Anschluss stand ein Wechsel vom Wettkampfort Chavanne nach Vidy auf dem Programm. Dort teilte sich die 30-köpfige Truppe in drei Gruppen auf. In den Disziplinen Hindernislauf, Ballwurf und 800-Meter-Lauf holten sie die Teilnote von 9,52. Am Abend stand die Disziplin Spieltest Allround an. Dort holten sie die tolle Note von 8,79. Der Durchschnitt dieses Wettkampfsegments belief sich auf starke 9,52. Erfüllt von Stolz über die sportlichen Erfolge (Endnote: 28,37) und beflügelt von der einzigartigen Atmosphäre eines Eidgenössischen Turnfests, genossen die Jugendlichen nach dem Abendessen das bunte Festleben in Lausanne. Am Sonntagmorgen standen ein gemeinsames Frühstück sowie der Besuch der festlichen Schlussfeier auf dem Programm, bevor die Heimreise angetreten wurde. (mgt)