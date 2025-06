Jugendorganisationen von beidseits des Rheins spannen für das Projekt «Hörmalrhein» zusammen. Jugendlichen wird dabei die Möglichkeit geboten, sich künstlerisch auszudrücken – manchmal mit Langzeitwirkung.

Valentin Zumsteg

Auf der Bühne sein eigenes Lied singen, ein Computerspiel programmieren oder ein Musikvideo drehen – es gibt viele Möglichkeiten, kreativ zu werden. Seit 2019 fördert das Projekt «Hörmalrhein» junge Talente aus dem Fricktal und dem Badischen. «Wir starten jetzt den vierten Durchgang», erklärt Peter Geiselhart. Er ist Jugendarbeiter beim Rheinfelder Trägerverein für Schüler-, Jugendund Kinderkultur (Schjkk), der zusammen mit der offenen Jugendarbeit Möhlin (JAM) das Projekt damals als Nachfolge der Talentbühne ins Leben rief. Seit ein paar Jahren gehören auch die Musikschule Unteres Fricktal, die Juseso Fricktal, der Jugendtreff Freakhall in Gipf-Oberfrick sowie die Jugendarbeit von Badisch Rheinfelden zu den Trägern.

Jugendliche motivieren

Das Motto lautet diesmal «laut, stark, Liebe – Jugend für Gerechtigkeit». Peter Geiselhart meint dazu: «Jugendliche sind laut, stark und die Botschaft heisst Liebe.» Bei den bisherigen drei Ausgaben machten jedes Mal gegen 120 Jugendliche mit. «Dass Jugendliche von selbst aktiv werden und sich melden, das hat abgenommen. Wir sprechen sie vermehrt an und machen sie auf die Möglichkeiten aufmerksam», erklärt Bettina Ludwig von der Jugendarbeit Möhlin. Die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter haben schon zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten im Blick. «Wenn jemand eine Idee hat, aber nicht genau weiss, wie er sie umsetzen soll, dann können wir helfen», sagt Ludwig. So hat das letzte Mal ein Jugendlicher ein Computerspiel entwickelt, stiess bei den 3D-Grafiken aber an Grenzen. Hier konnten die Jugendarbeiter eine professionelle Begleitung organisieren. Sie verfügen mittlerweile über ein grosses Netzwerk – und dies grenzüberschreitend. «Einen Fokus legen wir diesmal auch auf die Medienkompetenz. Davon sollen die Jugendlichen langfristig profitieren können», schildert Ludwig weiter.

Auf YouTube und auf der Bühne

Jedes Mal gehört ein gemeinsamer Projektsong dazu, für den ein professionelles Video produziert wird. Für viele Jugendliche ist es etwas Besonderes, bei einer solchen Produktion dabei zu sein. Das Video wird auf dem eigenen «Hörmalrhein»- YouTube-Kanal präsentiert. Die Jugendlichen erhalten aber auch die Möglichkeit, vor einem grösseren Publikum aufzutreten – zum Beispiel beim Kinder- und Jugendfest im September 2026 in Möhlin.

Manchmal zeitigt das Projekt Langzeitwirkung, wie Simon Hohler von der Juseso Fricktal schildert: «Eine frühere Teilnehmerin ist drangeblieben und besucht heute eine Schauspielschule.»