Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Judo-Herbstturnier im Budokai Liestal

  30.09.2025 Sport, Möhlin
Die Wettkämpfer des Judo und Ju Jitsu Clubs Möhlin (Silas Duplain fehlt). Foto: zVg
Die Wettkämpfer des Judo und Ju Jitsu Clubs Möhlin (Silas Duplain fehlt). Foto: zVg

. Um gerade jungen Judokas die Gelegenheit zu geben, Wettkampferfahrung zu sammeln, organisieren die Vereine Freundschaftsturniere untereinander. So trafen sich kürzlich über 100 Judokas der Jahrgänge 2005 bis 2018 aus der Region zum Freundschaftsturnier im Budokai in Liestal und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote