Judo-Herbstturnier im Budokai Liestal

. Um gerade jungen Judokas die Gelegenheit zu geben, Wettkampferfahrung zu sammeln, organisieren die Vereine Freundschaftsturniere untereinander. So trafen sich kürzlich über 100 Judokas der Jahrgänge 2005 bis 2018 aus der Region zum Freundschaftsturnier im Budokai in Liestal und ...

. Um gerade jungen Judokas die Gelegenheit zu geben, Wettkampferfahrung zu sammeln, organisieren die Vereine Freundschaftsturniere untereinander. So trafen sich kürzlich über 100 Judokas der Jahrgänge 2005 bis 2018 aus der Region zum Freundschaftsturnier im Budokai in Liestal und massen sich in den verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen. Auch Judokas des Judo und Ju Jitsu Clubs Möhlin zeigten starke Leistungen: Mael Rickli holte Silber, Tomy Budisin und Silas Duplain holten Bronze und Knut Leuthold wurde Vierter.

Beim Judo sind die Wettkämpfe ein wichtiger Teil des Weges, sein Können zu festigen und anzuwenden. Wer aufgehört hat besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. (mgt)